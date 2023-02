Adamo, Everts und Coenen über ihr KTM-Factory-Debüt

Das MX2-Werks-Trio startete in der Toscana erstmals mit der neuen Fahrerbesetzung. Alle 3 Piloten haderten mit Problemen. Andrea Adamo konnte mit seinem Laufsieg einen deutlichen Akzent setzen.

«Leider hatte ich im ersten Lauf einen Sturz und es war auf dieser Strecke schwierig, sich wieder nach vorn zu arbeiten», erklärte Andrea Adamo nach seinem ersten Einsatz als KTM-Werksfahrer nach dem ersten Lauf der internationalen italienischen Meisterschaften in Ponte a Egola. «Im zweiten Lauf habe ich mir das Leben leichter gemacht, bin gut gestartet und konnte das Rennen gewinnen. Es macht mich sehr stolz, mit dem Shirt des KTM-Werksteams auszurücken. Ich arbeite hart mit Joel Smets und bin insgesamt sehr glücklich mit dem Team.»

Auch für die beiden Belgier Liam Everts und Sacha Coenen war das Rennen gleichzeitig der erste Einsatz für das Red Bull KTM-Factory Team. «Ich habe das Podium knapp verpasst, war aber punktgleich mit P4. Der Wechsel in das Werksteam ist für mich eine große Umstellung. Am Donnerstag hatte ich einen Trainings-Crash. Deshalb bin ich heute nicht wirklich mit meiner Leistung zufrieden, aber wir haben jetzt eine Basis, auf der wir mit Blick auf den Saisonstart aufbauen können.»

Einen rabenschwarzen Tag hatte Sacha Coenen bei seinem KTM-Factory-Debüt: Sacha kam in der Toscana nur auf Rang 17 ins Ziel. «Ich bekam schon im Zeittraining kein Gefühl für die Strecke», erklärte der Belgier. «Mit dieser Trainingszeit hatte ich einen schlechten Startplatz und habe mir so das Leben selbst schwer gemacht. Auf dieser Strecke war das Überholen schwierig. Mein Start in den zweiten Lauf war dann viel besser. Ich lag auf Platz 3, doch leider bin ich weggerutscht. Wir werden jetzt weiter arbeiten und schauen, was wir beim nächsten Rennen in Arco erreichen können.»

Ergebnis Ponte a Egola, MX2:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-3

2. Thibault Benistant (D), Yamaha, 3-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 9-1

4. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 2-7

5. Liam Everts (B), KTM, 4-4

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-5

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 8-6

...

18. Sacha Coenen (B), KTM, 17-17