Ponte a Egola im Livestream: Paul Malin kommentiert

Der bewährte MXGP-Kommentator Paul Malin wird am Sonntag bei der ersten Station zur offenen italienischen Motocross-Meisterschaft in Ponte a Egola den Kommentar liefern. Viele WM-Stars sind am Start.

Der Auftakt der sehr stark besetzten «Internazionali d’Italia Eicma Series» wird am Sonntag aus Ponte a Egola via Livestream zu verfolgen sein. Der Stream wird in zwei Sprachen abrufbar sein. Der britische MXGP-Kommentator Paul Malin übernimmt erstmals den englischen Kommentar für die traditionellen Vorsaison-Rennen in Italien, in der Landessprache kommentiert Offroad-Journalist Marco Gualdani.

Die Übertragung beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Der kostenpflichtige Livestream ist über das Internet-Portal FedermotoTV zu empfangen. Vorher muss dort eine Registrierung mit Passwort und E-Mail-Adresse stattfinden. Die Kosten betragen für den ersten Rennsonntag 10 Euro. Das Kombi-Paket für Ponte a Egola und Arco am 19. Februar kostet 14 Euro.

Auch in Arco wird das Teilnehmerfeld extrem stark sein. Neben den Top-Assen der MXGP wie Tim Gajser (Honda), Romain Febvre (Kawasaki) und Jeremy Seewer (Yamaha) mit ihren Werks-Teamkollegen ist auch das Red Bull-KTM-Werksteam aus der MX2-Kategorie am Start. Auch die beiden Deutschen Simon Längenfelder (GASGAS) und Henry Jacobi (Sarholz KTM) treten in Italien an.

Malin (50) ist seit Jahren für MXGP-Promoter Infront Moto Racing als Live-Kommentator im Einsatz. Der Brite hat in seiner Karriere als aktiver Rennfahrer 1996 den Vize-WM-Titel in der Klasse 125ccm erreicht und 1994 mit Großbritannien einen historischen MXoN-Sieg in Roggenburg in der Schweiz gefeiert.