Offiziell: Ducati startet mit drei MXGP-Werksfahrern

Was bisher nur als Gerücht kursierte, wurde nun von Ducati offiziell bestätigt: Die Truppe um Teamchef Louis Vosters rückt im kommenden Jahr mit 3 Piloten aus: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi und Calvin Vlaanderen.

Andrea Bonacorsi beendete im Team von Vosters auf Fantic seine erste volle MXGP-Saison auf dem achten Platz und holte sein erstes Podium in der Premiumklasse. Er gilt als einer der vielversprechendsten italienischen Talente.

Der in in Südafrika geborene Calvin Vlaanderen kommt aus dem Yamaha-Werksteam und beendete die Saison 2025 auf dem 6. Platz. Jeremy Seewer aus der Schweiz geht in sein zweites Ducati-Jahr. Der Bülacher beendete die Saison 2025 auf dem 10. Platz.

«Wir freuen uns, diese wichtige Vereinbarung mit dem Team von Louis Vosters bekannt zu geben», sagt Paolo Ciabatti, Geschäftsführer von Ducati Corse Off-Road. «Zweifellos gehört dieses Team ui den professionellsten im Paddock. Wir haben ein langfristiges Projekt mit Louis begonnen und sind zuversichtlich, dass wir dank der engen Zusammenarbeit bald in der Lage sein werden, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die wir uns selbst gesetzt haben. Wir freuen uns auch, Andrea und Calvin bei Ducati begrüßen zu dürfen, die zusammen mit Jeremy ihr Möglichstes tun werden, um Ducati an die Spitze der Motocross-Welt zu führen.»

«Es ist ein wahr gewordener Traum, dieses neue Kapitel mit der ikonischen Marke Ducati zu beginnen», ergänzt Louis Vosters, CEO und Teambesitzer. «Ihre Leidenschaft, Technologie und ihre unverwechselbare Renn-DNA passen perfekt zu meiner eigenen Vision von Motocross auf höchstem Niveau. Dies ist nicht nur ein kurzfristiges Projekt. Wir sind in eine langfristige Zusammenarbeit eingestiegen, die auf Vertrauen, Entschlossenheit und dem gemeinsamen Wunsch nach Siegen basiert. Wir teilen den gleichen Renngeist, und zusammen mit dem Team von Ducati bin ich zuversichtlich, dass wir in den kommenden Saisons große Fortschritte machen werden und an der Spitze der MXGP-Weltmeisterschaft kämpfen können.»