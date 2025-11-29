MXGP: Rückkehr von Bariloche und Foxhills!

Die Motocross-WM erlebt in der Saison 2026 die spektakuläre Rückkehr der beiden Traditionspisten von Foxhills in Großbritannien und Bariloche in Argentinien.

Im Kalender der Motocross-WM der MXGP- und MX2-Klasse für die Saison 2026 gibt es zwei spannende Adaptionen – eine davon darf als historische Rückkehr gewertet werden. Nach den Gastspielen in Matterley Basin in den vergangenen Jahren gibt es für 2026 nämlich in Großbritannien einen überraschenden Wechsel. Der britische Grand Prix kehrt wieder nach Foxhills zurück. Termin ist der 19. Juli; unmittelbar danach geht es weiter nach Loket in Tschechien.

Die Anlage in der Nähe von Swindon im Westen von London ist eine echte Traditionspiste mit extremen Geländepassagen. Foxhills ist vor allem für die steilen Bergab-Kanten berühmt und war in den 1990er-Jahren fixer Bestandteil des GP-Kalenders. Die Strecke war im Jahr 1998 zudem Austragungsort des Motocross der Nationen (MXoN); damals artete das Event im strömenden Regen in eine regelrechte Schlammschlacht aus.

Der letzte Grand Prix fand in Foxhills im Jahr 2000 statt, seither war die Strecke unter anderem immer wieder Austragungsort internationaler Veteranen-Events und zahlreicher nationaler Veranstaltungen.

Auch was den MXGP-Saisonauftakt betrifft, gibt es mittlerweile Klarheit. Nach dem Gastspiel vor den Toren der Metropole Cordoba kehrt der Tross jetzt wieder zurück in die Provinz Neuquen nach Bariloche.

Die weitläufige und spektakuläre Piste in Patagonien zählt bei vielen Fahrern im Feld zu den Lieblingsstrecken im WM-Kalender. Die Termine für den Saisonstart sind der 7. und 8. März. Somit stehen im aktuellen Kalender von Promoter Infront noch zwei Termine offen – der 26. April und der 10. Mai. Fest steht: Das Saisonfinale findet auch im kommenden Jahr wieder auf der Strecke von Broadford in Darwin, Australien, statt.