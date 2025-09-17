Tim Koch (32) beendet seine Motocross-Karriere

Tim, der ältere der Koch-Brüder beendet nach Saisonende seine Motocross-Karriere, um in den Familienbetrieb einzusteigen. Die Freundschaft mit seinem Kindheits- und Jugendfreund Ken Roczen hält bis heute.

Mit einem 9. Platz im dritten Lauf in Holzgerlingen hatte Tim Koch nicht nur einen versöhnlichen Saisonabschluss, sondern dieses Rennen wird auch das Ende seiner Motocross-Karriere einläuten. Nach dem Finale in Holzgerlingen gab der zweifache Deutsche Meister das Ende seiner aktiven Motocross-Laufbahn bekannt. Am kommenden Wochenende wird er noch im Thurm zum Endlauf der Deutschen Meisterschaften antreten, aber danach ist für den 32-Jährigen endgültig Schluss.

«Das war jetzt meine letzte Saison bei den ADAC MX Masters», erklärte der ältere der beiden Koch-Brüder nach dem Rennen in Holzgerlingen. «Ich habe mich etwas zurückgehalten, weil ich mich nicht so sehr in den Vordergrund schieben wollte. Es kann sein, dass ich künftig noch bei dem einen oder anderen Rennen auftauche, aber es stehen jetzt erst einmal andere Aufgaben für mich auf dem Zettel.»

Tim Koch wird in den Dachdeckerbetrieb seiner Familie einsteigen. Jede Generation der Koch-Dynastie betrieb übrigens Motocross. Begonnen hatte Tims Opa Michael, die zweite Generation mit Marvin und Roland ebenfalls. Tim und Tom begannen schon von Kindheit an mit dem Motocross-Sport.

Tims bester Freund war übrigens Ken Roczen, der ein Jahr jünger als Tim ist. Kens Heimatort Mattstedt liegt nur wenige Kilometer von Tims Heimatort Wormstedt entfernt. Die Freundschaft wird bis heute gepflegt, obwohl die beiden inzwischen der Atlantik trennt.

«Mit 32 Jahren ist dieser Schritt realistisch und nachvollziehbar», meint Tim. «Es ist definitiv schwierig für mich und emotional, weil ich so viel Leidenschaft für den Sport aufgebracht habe. Für mich gibt es nichts anderes, was mich so abholt. Es wird mir definitiv schwerfallen, aber irgendwann muss ich die Entscheidung treffen und ich denke, dass es dieses Jahr so weit ist. Ich werde aber künftig trotzdem noch fahren und mit meinem Partner, den Weber-Werken, den einen oder anderen Lehrgang geben.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Tim Koch für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Die Erfolge von Tim Koch:



2021 – Deutscher Meister Open

2022 – Platz 6 ADAC MX Masters

2023 – Deutscher Meister Open