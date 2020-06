Intact-Junioren: 2020 mi Tonn im European Talent Cup

Intact arbeitet in der CEV-Meisterschaft 2020 wieder mit dem Sepang International Circuit zusammen und schickt insgesamt vier Fahrer ins Rennen. Im European Talent Cup ist der Deutsche Phillip Tonn (14) neu mit dabei.

Ganze sieben Monaten nach den letzten FIM CEV Repsol-Läufen am 10. November 2019 kann die Saison 2020 der Moto2-Europameisterschaft sowie des Hawkers European Talent Cups Anfang Juli in Portugal endlich gestartet werden.

Für vier junge Fahrer beginnt dann die Reise mit dem Liqui Moly Intact SIC Junior Team, welches die zweite Saison in Folge mit dem Sepang International Circuit (SIC) in der Nachwuchsförderung zusammenarbeitet. In der Moto2-EM wird der Malaysier Adam Norrodin auf der Intact-Kalex antreten, der im Vorjahr schon in der Moto2-WM für Petronas Sprinta Erfahrung sammelte. Im ETC schickt die Mannschaft aus Memmingen gleich drei Talente ins Rennen. Dazu gehört der 14-jährige Phillip Tonn aus Neukirchen, der jetzt in Mattstedt in Thüringen zu Hause ist. Seine Teamkollegen sind der 15-jährige US-Amerikaner Damian Jigalov und der 15-jährige Malaysier Sharul Ezwan Sharil.

Tonn begann 2013 mit sieben Jahren bereits Motocross zu fahren. 2015 wurde er Deutscher Pocket Bike-Meister, ein Jahr darauf holte er den deutschen Meisterschaftspokal auf dem Mini Bike. Danach trainierte er in Spanien und nahm dort auch an Rennen teil, bis er 2019 sein Debüt im Red Bull Rookies Cup gab. Auch 2020 wird er in der «Road to MotoGP»-Serie angreifen und außerdem dank der Unterstützung der ADAC Stiftung Sport im ETC für das Liqui Moly Intact SIC Junior Team antreten.

Für die Nachwuchsförderung hat Intact eine Werkstätte und ein Appartement in der Nähe von Barcelona eingerichtet. Ex-Rennfahrer Dirk Reißmann kümmert sich als Teammanager um die jungen Talente. Dieser Aufgabe ging er schon früher für den ADAC Sachsen nach, eher er bis Ende 2018 als Sportdirektor in den Diensten von PrüstelGP stand.

«Ich bin sehr, sehr froh, dass es für unsere Fahrer und das gesamte Team nun endlich losgehen kann», unterstrich Reißmann. «Das gesamte Team möchte an dieser Stelle der Dorna einen großen Dank aussprechen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir als eine der ersten ihre Rennserie in Europa wieder aufnehmen können. Ich freu mich, dass unsere Sportler wieder in Gang kommen können, wir wieder Rennen fahren dürfen und auch, dass die gesamte Rennsportfamilie wieder zusammen kommt. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison erleben werden, die Fahrer den Winterstaub zügig abschütteln und sich schnell Stück für Stück entwickeln können. Über ein konkretes Saisonziel werden wir uns sicherlich nach dem ersten Event Gedanken machen.»

Übrigens: Im neuen Northern Talent Cup wird Intact mit Luca Göttlicher aus Landsberg am Lesch und dem Schweizer Jordan Bartucca dabei sein. Ein aktualisierter NTC-Kalender wurde allerdings noch nicht veröffentlicht.

Der 19-jährige Matthias Meggle, im Vorjahr noch für das Dynavolt Intact SIC Junior Team in der Moto2-EM im Einsatz, hat sich unterdessen zurückgezogen und arbeitet jetzt Vollzeit beim Memminger Autohaus ABT Audi im Verkauf, das sich auch im Motorsport einen Namen gemacht hat.

Meggle war 2014 Dritter im ADAC Junior Cup und kürte sich 2015 zum Vizemeister in der IDM Moto3. Im Red Bull Rookies Cup war er 2017 Gesamtsiebter, der internationale Durchbruch gelang ihm anschließend aber nicht.

Der überarbeitete CEV-Repsol-Kalender 2020 (Stand 16.6.)

7. Juli, Estoril: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup (2 Rennen)

13. Juli, Portimão: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup

29. August, Jerez: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup (2 Rennen)

30. August, Jerez: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM, European Talent Cup

3. Oktober, Aragón: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup (2 Rennen)

4. Oktober, Aragón: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM (2 Rennen), European Talent Cup

31. Oktober, Valencia: Moto3-Junioren-WM, Moto2-EM, European Talent Cup

1. November, Valencia: Moto3-Junioren-WM (2 Rennen), Moto2-EM, European Talent Cup