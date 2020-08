Alvaro Bautista (Honda): «Ein Safe wie Marc Marquez»

«Das Rennen bei dieser Hitze machte unsere Probleme offensichtlich», erzählte Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista nach Platz 7 im ersten Lauf der Superbike-WM in Jerez. «Dafür ist das Ergebnis in Ordnung.»

10,228 sec verlor Alvaro Bautista in der Hitzeschlacht von Jerez auf Sieger Scott Redding (Aruba Ducati) und wurde bei 40 Grad Luft- und 60 Grad Asphalttemperatur Siebter.

«Wir haben das ganze Wochenende gut gearbeitet und verschiedene Abstimmungen und Reifen probiert», betonte der Spanier. «Das sagte mir aber alles nicht zu, also fuhr ich mit dem Standard-Hinterreifen. Im Rennen hatte ich viele Schwierigkeiten mit der Front des Motorrads. Im Aragon-Test haben wir Änderungen versucht, die mir mehr Vertrauen geben und mit denen sich das Motorrad besser lenken lässt. Wegen der hohen Temperaturen hier stießen wir mit dieser Lösung aber ans Limit. Im Rennen war es noch einmal 10 Grad heißer als am Freitag, da waren wir über dem Limit. Mir rutschte in quasi jeder Kurve das Vorderrad weg. In Kurve 4 hatte ich einen Safe wie Marc Marquez vor zwei Wochen, ich musste aber nicht ins Kiesbett und konnte das Rennen beenden. Wenn du in jeder Kurve rutschst, dann kannst du nicht pushen.»

«Ich mache mir deswegen keine Sorgen», unterstrich der Vizeweltmeister. «Das sind exakt die Probleme, die wir zu lösen haben. Wir haben eine genau Vorstellung, wie wir das Motorrad verbessern müssen, brauchen dafür aber Zeit. Bei diesen Bedingungen konnte ich sehr gut demonstrieren, wie genau das Problem aussieht. Zu Beginn der Superpole konnte man es im Fernseher gut sehen, als mir Razgatlioglu folgte. Mich treibt es in schnellen Kurven am Scheitel nach außen, er hingegen kann das Bike aufrichten und den Speed auf die Gerade mitnehmen. Wenn es heißer wird, lässt der Grip nach und unser Problem verschlimmert sich.»

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 1:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1 Scott Redding Ducati 33:58,961 min 2 Jonathan Rea Kawasaki + 1,147 sec 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,252 4 Chaz Davies Ducati + 2,699 5 Loris Baz Yamaha + 3,301 6 Michael Rinaldi Ducati + 6,367 7 Alvaro Bautista Honda + 10,228 8 Marco Melandri Ducati + 18,713 9 Alex Lowes Kawasaki + 20,421 10 Leon Haslam Honda + 24,361 11 Garrett Gerloff Yamaha + 26,610 12 Christophe Ponsson Aprilia + 34,651 13 Xavi Fores Kawasaki + 34,709 14 Sandro Cortese Kawasaki + 38,138 15 Eugene Laverty BMW + 38,365 16 Sylvain Barrier Ducati + 49,601 17 Lorenzo Gabellini Honda + 52,357 18 Takumi Takahashi Honda + 53,802 NC Tom Sykes BMW nicht klassifiziert RT Maximilian Scheib Kawasaki Aufgabe RT Leandro Mercado Ducati Sturz RT Michael van der Mark Yamaha Defekt RT Federico Caricasulo Yamaha Sturz