Xavi Vierge (Honda) glaubt: 2023 bis zu acht Sieger

Nach den Wintertests deutet sich eine spannende und umkämpfte Superbike-WM 2023 an. Starke Fahrer, starke Teams und auch das Niveau der Motorräder rückt näher zusammen. Das sehen auch die Honda-Piloten so.

Honda hat eine lange Durststrecke in der Superbike-WM. Den letzten WM-Titel gewann James Toseland 2007, der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2016 und stammt von Nicky Hayden im Regenchaos in Sepang. Dank Super-Concession-Parts hofft Honda, der Spitze in der Saison 2023 näherzukommen. Ein Selbstgänger ist das freilich nicht.

Denn schon bei Betrachtung der Teilnehmerliste sieht man starke Neueinsteiger wie Danilo Petrucci (Barni Ducati) oder Remy Gardner und Dominique Aegerter (beide GRT Yamaha), die zudem edles Werksmaterial zur Verfügung haben, das für Siege gut ist. Mit der CBR1000RR-R wurden dagegen seit 2020 erst vier Podestplätze eingefahren.

Auch die Honda-Piloten sind sich bewusst, dass das Niveau in diesem Jahr noch einmal höher geworden ist.

«Die Superbike-WM wurde in den vergangenen Jahren immer umkämpfter und davon müssen wir auch 2023 ausgehen», sagte Xavi Vierge, der selbst aus der Moto2 kommend 2022 ein Rookie war. «Ich denke nicht, dass nur zwei bis drei Fahrer um den Sieg kämpfen werden – vielleicht auf manchen Rennstrecken – sondern eher sechs bis acht. Das wäre ziemlich cool! Die Fahrer und die Bikes sind mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau, dass man in jeder Session sehr hart arbeiten muss, um einen Unterschied ausmachen zu können.»

«Die Meisterschaft wird mit jedem Jahr stärker. Auch in diesem Jahr wechseln Fahrer aus der MotoGP und Moto2 in die Superbike-WM und erhöhen damit das Level», ergänzte Teamkollege Iker Lecuona. «Das bedeutet auch für uns, dass, wenn wir ein Problem haben, noch mehr Fahrer in unserer Gruppe davon profitieren können. Wir müssen uns also noch mehr anstrengen und besser werden. Aber ich finde das gut, wenn das Level durch Fahrer wie Danilo oder Dominique höher und höher wird.»