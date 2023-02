Iker Lecuona jubelt: «Verstehe die Honda erstmals»

Als Dritter im ersten Superbike-Training auf Phillip Island überraschte Iker Lecuona. Der Honda-Pilot ist überzeugt, dass die CBR1000RR-R noch nie so gut war.

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island schlägt für Honda die Stunde der Wahrheit, ob die im Wintertest abgestimmten Super-Concession-Parts den Abstand zur Spitze verringert haben. Diese Teile zielen auf das Chassis ab, der Schwachstelle der CBR1000RR-R. Am ersten Trainingstag war zumindest bei Iker Lecuona eine Steigerung erkennbar.

Der Spanier fuhr im FP1 in 1:31,129 min die drittbeste Zeit und behauptete damit auch Platz 3 der kombinierten Zeitenliste. Am Nachmittag fehlten Lecuona als Neunter zwar 1,2 sec auf den Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati), auf Platz 3 sind es aber keine 0,4 sec.

«Offen gesagt lief heute alles besser, als ich erwartet hatte, denn beim Test haben wir noch in verschiedenen Bereichen zu kämpfen gehabt», erzählte der 23-Jährige. «Beim Test hatten wir zwar Fortschritte im Renntrimm gemacht und können unsere Pace jetzt konstanter fahren, allerdings fehlte uns etwas für eine schnelle Zeit. Am Mittwoch und Donnerstag hat mein Team geschuftet und alle Daten analysiert, um herauszufinden, warum das so war und was wir unternehmen können.»

Der Honda-Pilot weiter: «Im FP1 fühlte sich mein Bike anders, aber gut an. Ein Sturz gegen Ende der Session hat uns veranlasst, das Setting noch ein wenig anzupassen. Ich machte mir aber keine Gedanken wegen des Ausrutschers. Es war besser, ihn jetzt zu haben, um herauszufinden, was wir ändern müssen. Im FP2 konnte ich das Bike erstmals entspannt und natürlich fahren und habe alles nachvollziehen können. Das war ein gutes Gefühl.»

Am Nachmittag spulte, als die Temperaturen am höchsten waren, fuhr Lecuona eine erfreuliche Rennsimulation.

«Im FP2 konnten wir bei sehr heißen Streckenbedingungen einen Long-Run absolvieren, und wieder war mein Gefühl für das Motorrad gut. Wir sind nicht weit davon entfernt, an der Spitze kämpfen zu können», ist Lecuona überzeugt. «Wir können die Pace konstant fahren und länger halten, viel besser als im vergangenen Jahr. Vom Gefühl her würde ich sagen, das wir einen Schritt nach vorn gemacht haben. Die Wettervorhersage für Samstag änderte sich mehrfach, das ist ein Fragezeichen. Für den Moment sieht es aber gut aus.»