SBK-WM in Imola ab 10:45 Uhr live im Servus-Stream 16.07.2023 - 06:16 Von Kay Hettich

Wer entscheidet das Superpole-Race für sich? Die Atmosphäre in Imola ist einmalig

Am letzten Renntag der Superbike-WM in Imola stehen vier Rennen an. Den Anfang macht das spannende Superpole-Race, für das sich mehrere Piloten Chancen ausrechnen. Wo man die Action live sehen kann.