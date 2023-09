Achtung: Zweiter SBK-Lauf nach der MotoGP bei Servus

Wegen der MotoGP in Misano wird der zweite Lauf der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours später gestartet. Bei ServusTV kann man beide Rennen unmittelbar hintereinander sehen.

Wegen der MotoGP wurde der erste Lauf am Samstag von ServusTV nur als Wiederholung gezeigt, das zweite Rennen am Sonntag kommt dagegen live – dank der Verlegung auf 15:15 Uhr. Dann schalten die Österreicher unmittelbar nach dem Rennen der MotoGP zur seriennahen Weltmeisterschaft und bringen die Session live, kostenlos und in HD-Qualität ins heimische Wohnzimmer.

Das volle Programm und garantiert live bietet ServusTV im kostenlosen Stream an, wo alle wichtigen Sessions aller drei Weltmeisterschaften zu sehen sind.

Eingeschränkt ist das Angebot aus Magny-Cours auch auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport. Am Sonntag soll der zweite Supersport-Lauf live auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt werden, dazu am späten Nachmittag Wiederholungen.