Philipp Öttl überzeugt: «Ich kann das wiederholen» 29.09.2023 - 19:26 Von Kai Schulte-Lippern

© Gold & Goose Philipp Öttl ist mit dem Freitag zufrieden

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati glaubt fest daran, bei der Superbike-WM in Portimao weitere Male in die Top-10 fahren zu können. Während seines Long-runs im FP2 zeigte er am Freitag eine gute Pace.