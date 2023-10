Was vom letzten Tag der SBK-WM 2023 live zu sehen ist 29.10.2023 - 08:45 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Es sind die letzten Rennen von Rea und Razgatlioglu für Kawasaki und Yamaha

Drei Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft stehen noch an, mit dem zweiten Superbike-Lauf in Jerez endet die Saison 2023. Was vom letzten Tag live im TV und Internet zu sehen ist.