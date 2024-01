Alvaro Bautista über Rekorde: «Wenn ich aufhöre»

Mit 59 Siegen ist Alvaro Bautista der erfolgreichste Ducati-Fahrer in der Geschichte der Superbike-WM. «Was wirklich zählt, sind Titel», betont der zweifache Champion aus Spanien.

Zwei Superbike-WM-Titel hat Alvaro Bautista in Folge gewonnen, in diesem Jahr beim Finale in Jerez standesgemäß mit Siegen in allen Rennen. Viele seiner Triumphe waren gegen den unnachgiebigen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hart erkämpft. Mit 27 Mal Platz 1 war der Ducati-Star der herausragende Pilot der Saison 2023 und stellte damit einen Rekord auf.

Insgesamt hat der 39-Jährige in seinen fünf Jahren in der Superbike-WM sogar 59 Siege eingefahren, alle mit Ducati. Mit seinem Sieg im zweiten Lauf in Portimao 2023 hat Bautista den bisherigen Rekordhalter überholt, der vierfache Weltmeister Carl Fogarty hat in seiner Karriere 55 Siege mit Motorrädern aus Borgo Panigale erreicht. Den dreifachen Champion Troy Bayliss (52 Siege) hatte Bautista schon früher hinter sich gelassen, dahinter klafft eine große Lücke zu Chaz Davies (28 Siege).

Angemerkt sei, dass es in der Superbike-WM seit 2019 das Superpole-Race gibt, Bautista also pro Rennwochenende eine Chance mehr hat Siege zu sammeln, als das bei Fogarty oder Bayliss der Fall war.

«Ich bin der Ducati-Fahrer mit den meisten Siegen», hält Bautista fest. «Egal ob in der MotoGP- oder Superbike-WM, kein Ducati-Fahrer hat mehr Rennen gewonnen. Ich habe also bereits Geschichte geschrieben. Aber jeder weiß, dass Meisterschaftssiege mehr zählen als Rennsiege. Rennsiege sind schön, aber einen Titel zu gewinnen, ist um so viel besser. Deshalb bin ich auch so glücklich, ich fühle mich auf meiner Ducati hervorragend. Ich sage immer: Rekorde sind etwas für die Zeit, wenn ich aufhöre. Noch beschreite ich meinen Weg und hoffe, weitere Erfolge hinzufügen zu können.»

Anfang Mai 2023 verlängerte Bautista seinen Vertrag mit Ducati bis zum Ende der Saison 2024. Mit 39 Jahren will sich der Mann aus Talavera de la Reina nicht mehr längerfristig verpflichten. Doch er weiß: Gewinnt er kommende Saison seinen dritten Titel, zieht er mit Ducati-Liebling Troy Bayliss gleich. Setzt er seine Karriere anschließend fort, könnte Alvaro sogar zu Carl Fogarty aufschließen. Unmöglich ist das nicht, wenn man bedenkt, dass Max Biaggi (Aprilia) bei seinem zweiten Titelgewinn 2012 bereits 41 Jahre alt war.