Vickers: Sechs Jahre SBK-Erfahrung, trotzdem Neustart

Ducati-Pilot Ryan Vickers konnte in Donington Park erstmals bei einem Superbike-WM-Event überzeugen. Zwar gelang kein Top-10-Platz, doch die Verbesserungen sind klar ersichtlich. Was machte es ihm bisher so schwierig?

Ryan Vickers kommt aus der Britischen Superbike Meisterschaft (BSB), wo er 2024 sieben Rennen auf Yamaha gewinnen konnte. Der Engländer konnte in seinem Rookie-Jahr in der Superbike-WM bei Motocorsa Ducati bisher kaum glänzen, doch die Stimmung im Team ist glänzend und sein Vetrag bei der italienischen Mannschaft läuft nun bis Ende 2026. Fortschritte konnte man zuletzt in Donington Park beobachten, wo er zeitweise in den Top-10 unterwegs war und sich sogar für Platz 7 qualifizierte.

«Normalerweise verbringe ich die beiden Trainings am Freitag damit, Strecken zu erlernen. Du musst immer verstehen, wie du mit dem Bike vorgehen kannst, wenn du die Strecke nicht kennst. Durch meine Erfahrung in Donington Park, konnte ich das Motorrad direkt so vorbereiten, dass es für die Rennen bereit ist», berichtete Vickers freudestrahlend. «Anschließend konnten wir uns auf das Qualifying und FP3 fokussieren. Das ist natürlich sehr hilfreich.»

Aber wieso ist es so schwierig, den Umstieg von einem BSB-Superbike auf ein WM-Superbike zu meistern? «Mit der Elektronik und all den kleinen Details, ist es wirklich kompliziert, diese Motorräder zu fahren. Als Fahrer musst du in der Lage sein, zu entwickeln und Dinge zu verändern», schilderte der 26-Jährige seine Erfahrungen. «Wenn du deinen Fahrstil nicht anpassen kannst, wirst du auf diesen Motorrädern nicht schnell fahren können. Klar kann man sagen, Ducati ist das beste Bike. Aber wie wir gesehen haben, das Motorrad wurde zuletzt besiegt und es wurde auch schon von anderen Herstellern im Feld besiegt. Es ist ein großartiges Motorrad, aber du musst verstehen, wie du es fahren musst. Ansonsten ist es nur so gut, wie all die anderen Motorräder.»

«Ich bin in meinem Leben schon sehr viele Runden in Donington gefahren, aber es ist trotzdem nicht sehr einfach, schneller als mit einem BSB-Bike zu fahren», betonte der Superbike-WM-Rookie. «Das WM-Superbike von Ducati ist nicht einfach zu fahren, es ist wirklich kompliziert – so wird es bei jedem anderen Hersteller auch sein. Wenn du es schaffst, wirklich alles perfekt zu erledigen, kannst du mit jedem Bike in diesem Grid in die Top-5 fahren – das haben wir ja auch dieses Jahr schon gesehen.»

Ein Vergleich zu den etablierten Piloten im Feld bestätigt seine Aussagen. «Selbst bei Iannone oder Petrucci sieht man, wie schwierig es ist. Manchmal kämpfen sie um Siege, manchmal nur um Platz 8. Das Maximum aus diesen Maschinen zu holen, ist nicht einfach», weiß Vickers und fügte anschließend hinzu: «Du musst einfach viel lernen und verstehen, was du zu verändern hast. Ich komme mit sechs Jahren Erfahrung auf einem Superbike in die WM und muss nun alles neu erlernen. Du musst dir eine neue Basis aufbauen, hast du das geschafft, bist du so schnell wie Bulega. Sam Lowes zum Beispiel hatte eine schwierige erste Saison, nun hat er sich angepasst und er wird immer schneller. Manche schaffen die Anpassung schnell, andere haben mehr zu kämpfen.»