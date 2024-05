Speedway-WM: Zwei GP-Fahrer scheitern in der Quali

Mit Martin Vaculik und Szymon Wozniak strauchelten zwei aktuelle Grand-Prix-Piloten in den Qualifikationsrunden zum Speedway-GP-Challenge in Pardubitz. Auch Norick Blödorn und Kevin Wölbert sind raus.

In Scharnowitz (Zarnovica), auf der slowakischen Heimstrecke von Martin Vaculik, sicherten sich die letztjährigen Grand-Prix-Fahrer Anders Thomsen und Patryk Dudek auf den ersten beiden Plätzen ihr Ticket für den Challenge und halten damit die Chance auf eine sportliche Rückkehr in den Grand Prix offen. Neben Thomsen und Dudek schaffte der Australier Brady Kurtz den Sprung aufs Podest, nachdem er den Briten Robert Lambert, der mit Rang 4 ebenfalls im Challenge steht, in einem Stechen bezwang. Ausgerechnet zuhause verpasste Vaculik als Fünfter mit zehn Punkten die Qualifikation, dem WM-Dritten von 2023 wurde ein Ausfall im dritten Durchgang zum Verhängnis.

Dass auch Lambert in Scharnowitz durchkam, verdankt er Lonigo-Sieger Jan Kvech. Wäre in keiner der vier Qualifikationsrunden ein Tscheche weitergekommen, wären nur die Top-Drei aus Scharnowitz in den Challenge eingezogen. Kvech zeigte sich von seinem Sturz beim Grand Prix in Landshut erholt und gewann das Rennen in Italien mit 14 von 15 möglichen Punkten vor Dan Bewley. Zur Freude der italienischen Fans kam auch Paco Castagna auf einen der Top-Vier-Plätze, verpasste jedoch das Podest nach einem Sturz im Stechen um den dritten Rang gegen Jack Holder.

Aus deutscher Sicht war Norick Blödorn mit fünf Punkten in Scharnowitz weit davon entfernt den Sprung in den Challenge zu schaffen und schied aus. Kevin Wölbert fuhr in Lonigo nach vier Punkten aus den ersten drei Läufen noch zwei Siege ein und schloss das Rennen als Sechster ab. Der Heidhofer darf sich theoretisch noch Hoffnungen machen: Da der Challenge erst nach Abschluss der Europameisterschaft und dem Grand Prix ausgetragen wird, könnten noch einige der qualifizierten Fahrer auf das Rennen verzichten, sofern sie sich anderweitig für den Grand Prix 2025 qualifizieren.

Ergebnisse Speedway-GP-Qualifikation Scharnowitz/SK:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Anders Thomsen (DK), 14 Punkte

2. Patryk Dudek (PL), 13

3. Brady Kurtz (GB), 12+3

4. Robert Lambert (GB), 12+2

Ausgeschieden:

5. Martin Vaculik (SK), 10

6. Luke Becker (USA), 10

7. Oliver Berntzon (S), 9

8. Vaclav Milik (CZ), 9

9. Adam Bednar (CZ), 6

10. Matic Ivacic (SLO), 6

11. Jevgenijs Kostigovs (LV), 5

12. Norick Blödorn (D), 5

13. Antti Vuolas (FIN), 3

14. Andriy Karpov (UA), 3

15. Jakub Valkovic (SK), 1

16. Andrei Popa (RO), 1

17. Jan Jenicek (CZ), 1



Ergebnisse Speedway-GP-Qualifikation Lonigo/I:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Jan Kvech (CZ), 14 Punkte

2. Daniel Bewley (GB), 13

3. Jack Holder (AUS), 12+3

4. Michele Paco Castagna (I), 12+S

Ausgeschieden:

5. Jaimon Lidsey (AUS), 11

6. Kevin Wölbert (D), 10

7. Szymon Wozniak (PL), 9

8. Timo Lahti (FIN), 8

9. Francis Gusts (LV), 8

10. Andreas Lyager (DK), 6

11. Nicolas Vicentin (I), 4

12. Nicolo Percotti (I), 3

13. Cristian Zubillaga (RA), 3

14. Carlos Eber Ampugnani (RA), 1

15. Anze Grmek (SLO), 1

16. Matteo Boncinelli (I), 1

17. Tino Bouin (F), 0