SBK-Legende Troy Bayliss: Sein Urteil über Sohn Oli

Von Kay Hettich
Oliver Bayliss
© Gold & Goose

Oliver Bayliss

Seine erste Supersport-Saison mit Triumph beendete Oli Bayliss als WM-14. Und mit nur einem Top-5-Finish. Wie sein Vater und Superbike-Legende Troy Bayliss die Leistung einschätzt.
Als dreifacher Weltmeister ist Troy Bayliss einer der erfolgreichsten Superbike-Piloten. Obwohl nach der Saison 2008 zurückgetreten, hat der zugängliche Australier weltweit eine riesige Fangemeinde. Durch seinen Sohn Oli ist der berühmte Nachname in der seriennahen Weltmeisterschaft weiterhin präsent.

Nach drei Jahren in den Ducati-Teams Barni Racing und D34G wechselte der 22-Jährige für 2025 zu PTR Triumph und wird auch im kommenden Jahr für die Truppe von Simon Buckmaster antreten. Bayliss fuhr zwar regelmäßig in die Top-15, verbuchte aber fünf Ausfälle und kann als WM-14. nur fünf einstellige Ergebnisse vorweisen – Teamkollege Tom Booth-Amos wurde mit einem Sieg und neun Podestplätzen WM-Vierter!

Wie schätzt Troy die Performance seines Sohnes ein? «Sein bestes Finish in diesem Jahr war ein vierter Platz, was ziemlich gut ist, allerdings hatten wir erwartet, dass er etwas konstanter sein würde», deutete der 56-Jährige im Gespräch mit motosprint leise Kritik an. «Auch wenn es mal besser und mal schlechter lief, fährt er aber auf einem hohen Level. Man muss bedenken, ,dass die Supersport-Klasse extrem umkämpft ist. Er ist sehr schnell und sein Fahrstil ist etwas weniger aggressiv, als ich es war. Manchmal könnte er etwas mehr pushen – allerdings ist es auch nicht verkehrt, weil er keine dummen Sachen macht.»

An den Rennwochenenden sieht man die Bayliss’ häufig zusammen. «Zu Hause sind wir eher wie Brüder. 2009 sind wir zurück nach Australien, aber ich bin immer gerne in Europa», erzählte der Haudegen. «Heute kann ich ihm nicht mehr helfen. Als er klein war, habe ich ihm die Basics beigebracht. Jetzt kennt Oli sein Umfeld und wie er sich verbessern kann. Es fehlt nicht viel und er kann regelmäßig an der Spitze kämpfen.»

Sehen wir Oli irgendwann in der Superbike-Weltmeisterschaft? «Warum nicht? Für 2026 hatte er ein Angebot für die BSB in der Superbike-Klasse – das ist eine großartige Serie, aber eben keine Weltmeisterschaft», verriet Troy.

Endstand Supersport-WM 2025
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 466
2. Can Öncü (TR) Yamaha 369
3. Jaume Masia (E) Ducati 268
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 262
5. Valentin Debise (F) Ducati 200
6. Philipp Öttl (D) Ducati 187
7. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 183
9. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 98
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
13. Corentin Perolari * (F) Honda 88
14. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
15. Roberto Garcia (I) Yamaha 75
16. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
17. Simon Jespersen (DK) Ducati 73
18. Federico Caricasulo (I) Ducati 64
19. Alberto Surra (I) Yamaha 62
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 61
21. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 29
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Kaito Toba (J) Honda 15
26. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 11
* WorldSSP Challenge

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
