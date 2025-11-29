Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Supercross-WM: Ken Roczen steigt aus

SX2-WM Gold Coast: Max Anstie (Yamaha) siegt weiter

Von Thoralf Abgarjan
Max Anstie gewann auch in Australien
© WSX

Max Anstie gewann auch in Australien

Max Anstie (Yamaha) bleibt in der SX2-Supercross-WM weiterhin das maß der Dinge. Mit Siegen in allen drei Läufen gewann der Brite den Australien-Grand-Prix und setzte sich in der Meisterschaft weiter ab.
3. Lauf zur SX2 FIM Supercross-WM in Gold Coast (Australien): Der britische WM-Leader Max Anstie gewann alle drei Rennen und hielt sich damit in der Meisterschaft weiterhin schadlos. Der Tag begann aber für Anstie mit einem seltenen Fehler in der Superpole, doch hierbei ging es nur um die ersten vier Startplätze am Gatter und nicht um wichtige WM-Punkte.

Enzo Lopes (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Rennen, doch Max Anstie kämpfte sich in Runde 2 am Brasilianer vorbei, übernahm die Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Enzo Lopes und Coty Schock (beide Yamaha).

Anstie gewann den Start zum zweiten Lauf, gefolgt von Enzo Lopes, der aber in der 3. Runde im Bereich einer Rhythmussektion heftig abflog und das Rennen aufgeben musste. Anstie gewann mit einem Vorsprung von 6,2 Sekunden vor Cullin Park (Honda) und Shane McElrath (Honda).

Titelverteidiger Shane McElrath zog den Holeshot zum dritten Lauf und führte das Rennen 7 Runden lang an. Besonders in den Whoops war aber Anstie deutlich schneller und präziser als McElrath. Anstie lag am Ende der Whoops gleichauf mit McElrath und ging in der nachfolgenden Linkskehre mit enorm hohem Kurvenspeed außen vorbei in Führung. Anstie gewann auch dieses Rennen mit einem Vorsprung von 3,4 Sekunden vor McElrath und Park.

«Zum Glück trainiere ich an der Ostküste Amerikas», meinte Anstie nach seinem 3. Sieg in Folge: «Auch dort ist es immer ziemlich heiß, so dass ich trotz der hohen Temperaturen hier ganz gut zurechtkam. Es hat viel Spaß gemacht. Ich liebe Australien und ich freue mich auf nächste Woche in Schweden.»

Ergebnis SX2 Gold Coast:

1.  Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-1
2.  Shane McElrath (USA), Honda, 5-3-2
3.  Cullin Park (USA), Honda, 4-2-3
4.  Coty Schock (USA), Yamaha, 3-4-4
5.  Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 7-6-7
6.  Kyle Peters (USA), Kawasaki, 10-8-5
7.  Maxime Desprey (F), Yamaha, 6-11-6
8. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 9-7-9
9.  Michael Hicks (USA), Stark, 8-5-13
10. Anthony Bourdon (F), Honda, 12-9-8
11.  Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 2-14-15

Die restlichen Ergebnisse und Tabellenstände werden an dieser Stelle nachgereicht, sobald diese verfügbar sind.

