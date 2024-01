Cedric Soubeyras (Kawasaki) holt Königstitel

Mit einem 1-2-2-Ergebnis gewann der französische Pfeil Kawasaki Pilot Cedric Soubeyras den Titel 'König von Dortmund'. Im letzten Finale des Triple Crown Events setzte er sich gegen Jordi Tixier (Honda) durch.

Der Sonntag beim Supercross in Dortmund ist nicht nur der Familientag, sondern der dritte Tag wird im Triple Crown Modus ausgefahren, d.h. die Tageswertung wird aus der Summe von 3 Finalrennen ermittelt.

Der französische Pfeil Kawasaki Pilot Cedric Soubeyras (Kawasaki) gewann das erste Finale und brachte sich damit in die perfekte Ausgangslage gegenüber seinem Landsleuten Jordi Tixier (KMP Honda) und Gregory Aranda (Sturm Racing Yamaha).

Im zweiten Finale zog Harri Kullas (KTM) den Holeshot. Hinter ihm duellierten sich die Aspiranten auf den Königstitel: Soubeyras, Tixier und Aranda. Aranda ging hart zur Sache, touchierte in einer Linkskehre das Hinterrad von Soubeyras, stürzte und fiel mit technischem Defekt ans Ende des Feldes zurück. Das war bereits die erste Vorentscheidung in Hinblick auf die Königswertung, denn damit war Aranda raus aus dem Titelkampf. Die Gangart wurde rauer: Soubeyras attackierte in der letzten Runde des zweite Finales Tixier und holte sich in letzter Sekunde noch den zweiten Platz hinter Sieger Kullas.

Die Entscheidung musste also im letzten Finale zwischen Soubeyras und Tixier fallen. Greg Aranda hatte nach dem Desaster des zweiten Finales etwas gutzumachen, zog den Holeshot und ließ danach nichts mehr anbrennen. Sein Sieg im dritten Finale war immerhin ein kleines Trostpflaster für den Franzosen.

Soubeyras rangierte im letzten Finale auf P2, während Tixier nur im Mittelfeld startete und sich mit viel Kampfgeist nach vorne arbeitete. Tixier schloss die Lücke zu Soubeyras auf Rang 2. Es ging es um den Königstitel. Soubeyras verteidigte Rang 2 vor Tixier, was für den Titel 'König von Dortmund' reichte.

«Ich habe diesen Titel so oft verfehlt», erklärte Soubeyras nach dem Rennen. «Teilweise lag ich punktgleich mit dem Sieger. Ich habe den Titel so oft mit nur einem oder zwei Punkte Rückstand verpasst. Das ist jetzt wie eine Genugtuung für mich. Endlich habe ich diesen Titel gewonnen. Gestern musste ich einige rüde Attacken wegstecken. Deshalb habe ich mir gesagt, dass ich heute noch einmal alles auf eine Karte setze. Das hat geklappt»

Ergebnis SX1 Dortmund (Sonntag):

1. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3. Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5. Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

9. Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

10. Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Gesamtwertung König von Dortmund

1. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 Punkte

2. Jordi Tixier (F), Honda, 67

3. Gregory Aranda (F), Yamaha, 63