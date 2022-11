Jetzt offiziell: Weltmeister Ken Roczen testet Suzuki

Ken Roczen wird in den USA für das Team HEP die Suzuki RM-Z testen und will sich für die Saison 2023 das für ihn perfekte Bike aussuchen. Doch das aktuelle Modell gilt inzwischen als technisch veraltet.

Für Supercross-Champion Ken Roczen geht es Schlag auf Schlag weiter: Nach seinem Sieg auf der Honda des australischen Privatteams Genuine in Paris testete er am Montag in Barcelona spaßeshalber das Stark Varg E-Bike. Dass er auch die Suzuki getestet hat oder testen will, sickerte schon vor seinem Paris-Aufenthalt durch. Nun hat der deutsche Weltmeister das Geheimnis selbst gelüftet: «Ich tue, was ich will, wann ich will und ich liebe es», erklärte Roczen über die sozialen Medien. Roczen wird einen Test bei HEP Suzuki durchführen.

Der Deutsche befindet sich in der Entscheidungsphase, womit er in der Saison 2023 ausrücken wird. Die Supercross-Meisterschaften in den USA beginnen in weniger als zwei Monaten. Suzuki hat sich aber werksseitig 2017 aus allen großen Motocross- und Supercross-Serien zurückgezogen und auch die Entwicklung stagniert. Das aktuelle Motorrad ist abgesehen von minimalen Evolutionsstufen 5 Jahre alt. Es gilt als technisch veraltet. Die aktuelle Suzuki verfügt über Leistungsdefizite, ist vergleichsweise schwer und ist inzwischen das einzige Bike mit Kickstarter. Die Grundkonzeption des Motors ist sogar noch älter. Seit 8 Jahren erfolgten nur noch kosmetische Weiterentwicklungen, wodurch Suzuki den Anschluss an die Konkurrenz verlor.

Dennoch hat Roczen eine besondere Beziehung zu den Gelben aus Hamamatsu – begann er doch schon als Kind und Jugendlicher auf dem Suzuki-Bike und stieg damit auch in die WM ein, wo er mit 15 Jahren und 53 Tagen der jüngste Grand-Prix-Sieger aller Zeiten wurde. Auch in den USA holte er 2016 auf der RCH Suzuki mit dem Gewinn der US Nationals den bedeutendsten US-Titel seiner Karriere.

Jetzt steht Ken Roczen am Ende seiner Karriere, aber er ist weiterhin voll konkurrenzfähig. Das hat er bei der WSX und zuletzt beim Supercross Paris eindrucksvoll bewiesen. Mit einer Rückkehr zu Suzuki würde sich der Kreis seiner Karriere schließen. Wir dürfen gespannt sein, was dabei herauskommt.