TT 2022: Gelingt Briten Peter Hickman neuer Rekord?

Mit einem neuen Rundenrekord auf dem Snaefell Mountain Course hat sich Peter Hickman bei der Tourist Trophy bereits in die Geschichtsbücher eingetragen. Dieses Jahr könnten dem Briten ein weiterer Rekord gelingen.

1996 gelang dem Nordiren Phillip McCallen mit vier Triumphen (Production, Junior-TT, Formula One, Senior-TT) innerhalb einer TT-Woche eine Bestmarke, die lange unantastbar blieb. Nicht einmal sein legendärer Landsmann Joey Dunlop – mit 26 Erfolgen auch 22 Jahre nach seinem Todessturz immer noch der erfolgreichste Straßenrennfahrer bei der Tourist Trophy – schaffte in einem Jahr mehr Siege. Erst dem Briten Ian Hutchinson gelang es 2010 mit seinen fünf Siegen (Superbike, Supersport A, Superstock, Supersport B, Senior-TT) einen neuen Rekord aufzustellen.

Die Insider und Fans fragen sich schon lange, ob diese Bestmarke weiter unangetastet bleibt oder ob sie dieses Jahr nochmals verbessert werden kann?

Zumindest dem mit 16:42,778 min. (Schnitt 135,452 Meilen pro Stunden oder 217,989km/h) aktuellen Rundenrekordhalter Peter Hickman wird dieses Kunststück durchaus zugetraut. Dem 34-jährigen Briten, dessen Vater Dave sich beim Manx Grand Prix 1977 in der Lightweight-Klasse in die Siegerliste eintragen konnte, steht dieses Jahr auf alle Fälle Maschinenmaterial zur Verfügung, das diese durchaus gewagte Prognose zu rechtfertigen scheint.

In den Klassen Superstock und Superbike sowie in der Senior-TT wird er mit einer BMW M1000RR antreten und in den beiden Supersport-Rennen steht ihm eine Triumph STR765 zur Verfügung. Einziges Fragezeichen ist die Norton Superlight, mit der Hickman den Lauf der Kategorie Supertwin bestreiten wird. Nach dem Rennen vor drei Jahren, das er an der achten Stelle beendet hatte, erwarb er kurzerhand das Motorrad, versah es mit einer Reihe von Upgrades und wird es 2022 unter dem eigenen Banner Hickman Racing einsetzen.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)