Vorschau und Zeitplan US Nationals in Hangtown

Die US Nationals gehen in hangdown in ihre zweite Runde

Am Wochenende des Grand Prix of Germany findet im kalifornischen Hangtown der zweite Lauf der AMA Pro Motocross Championships statt. Jett Lawrence (Honda) und Haiden Deegan (Yamaha) führen mit Idealpunktzahl.

Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende im kalifornischen Hangtown in ihre zweite Runde. Die Wetteraussichten sind bei wolkenlosem Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 32 Grad Celsius perfekt.

Nach seinem Doppelsieg beim Saisonauftakt in Pala hat der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in der 450er Klasse die Führung übernommen. Trotz seiner Dominanz zeigte sich der Australier nach dem Rennen unzufrieden. Die Fahrwerkseinstellungen passen noch nicht zu den Bedingungen im Freien und sein Fahrwerk sei insgesamt noch zu hart eingestellt gewesen. Dennoch beträgt sein Vorsprung gegenüber seinem älteren Bruder Hunter 8 Punkte und jeder stellt sich die Frage, ob Jett in diesem Jahr erneut einen Durchmarsch abliefert wie im vergangenen Jahr. Zur Erinnerung: Jett Lawrence gewann 2023 alle 22 Läufe der US Nationals und wurde überlegener Motocross-Champion!

Meisterschaftsstand 450 nach Event 1 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 42, (-8)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 40, (-10)

4. Dylan Ferrandis (F), Honda, 32, (-18)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 32, (-18)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 31, (-19)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 30, (-20)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 30, (-20)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 29, (-21)

10. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 29, (-21)

In der 250er Klasse konnte sich Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan gegen Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen und Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle durchsetzen.

Meisterschaftsstand 250 nach Runde 1 von 11:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 44, (-6)

3. Tom Vialle (F), KTM, 38, (-12)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-12)

5. Jalek Swoll (USA), Triumph, 33, (-17)

6. Jo Shimoda (J), Honda, 30, (-20)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26, (-24)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 26, (-24)

9. Joey Savatgy (USA), Triumph, 26, (-24)

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 23, (-27)

So können die US Nationals in Hangtown verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Hangtown*)

Samstag, 01.06.2024



19:00 – Qualifying

22:00 – 250 ccm, Lauf 1

23:00 – 450 ccm, Lauf 1

Sonntag, 02.06.2024

00:45 – 250 ccm, Lauf 2

01:45 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr