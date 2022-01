MotoAmerica 2022: Livestream mit Daytona und Petrucci

Die US-Superbike-Saison beginnt am zweiten April-Wochenende im Rahmen des MotoGP-Events in Austin. Mit dabei sein wird Ex-MotoGP-Pilot und Dakar-Teilnehmer Danilo Petrucci – ein Livestream bietet 2022 das volle Programm.

Jake Gagne spazierte 2021 in einer unverwechselbaren Art und Weise durch die MotoAmerica-Saison und gewann mit großem Vorsprung die Meisterschaft. Der Yamaha-Pilot ließ den Gegnern über das ganze Jahr hinweg keine Chance und gewann 16 der 20 Rennen. Dennoch bot die Saison viel Spannung und mit Loris Baz und Hector Barbera sowie Haudegen Toni Elias waren die Läufe mit einigen Highlights bepackt.

Auch in der kommenden Saison wird die MotoAmerica ein großes Zugpferd an Bord haben. Nach seinem erfolgreichen Dakar-Einsatz im Januar für KTM bestätigte sich, was SPEEDWEEK.com schon im Oktober berichtete: Danilo Petrucci startet 2022 in ein weiteres Abenteuer. Nach zehn Jahren in der MotoGP-Weltmeisterschaft, in denen er zwei Siege und acht weitere Podestplätze erkämpfte, wird der 31-Jährige mit einer Ducati Panigale V4R in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs sein.

Die MotoAmerica zählt als stärkste nationale Motorrad-Rennserie in Amerika und wird von GP-Legende Wayne Rainey geführt. Die Saison umfasst in diesem Jahr zehn Events mit jeweils zwei Läufen. Los geht es im Rahmen des US-GP auf dem Circuit of the Americas im April. Weitere Highlights sind die Wochenenden von Road America und in Laguna Seca sowie das Finale in Alabama im September.

Aus der Ferne bietet sich den Fans der Serie die Möglichkeit, alle Veranstaltungen im internationalen Livestream zu verfolgen. Über den eigenen Kanal MotoAmericaLivePlus.com können die Sessions der US-Superbike-Klasse live verfolgt werden. Neben den Superbikes besteht auch die Möglichkeit die Rennen der Supersport-Klasse und des Junior Cups zu sehen. Vervollständigt wird das Programm durch die spektakuläre «King oft he Baggers»-Serie, mit Superstock 1000 und durch den Twins Cup.

Noch bis zum 1. März ist MotoAmericaLivePlus zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Für 89,99 US-Dollar gibt es das Abonnement für die komplette Saison, das sind umgerechnet aktuell etwa 80 Euro. Im Anschluss erhöht sich das Angebot auf 109,99 US-Dollar. Der Stream ist über die eigene App für iOS und Android abrufbar, auch über Chromecast, Apple-TV und den Web-Browser gelangt der Zuschauer zu seinem Lieblingssport.

Ebenfalls in dem Streaming-Angebot inkludiert ist erstmals das legendäre Daytona 200 am zweiten März-Wochenende. Das Kult-Event findet zum 80. Mal auf dem Daytona International Speedway statt, gefahren wird mit Supersport-Maschinen. Das Daytona 200 gilt als größtes Motorradrennen in den Vereinigten Staaten.

MotoAmerica-Kalender 2022

10. - 12. März – Daytona 200*

8. - 10. April – Austin**

22. - 24. April – Atlanta

20. - 22. Mai – Virginia

3. - 5. Juni – Road America

24. - 26. Juni – The Ridge

8. - 10. Juli – Laguna Seca

29. - 31. Juli – Minnesota

19. - 21. August – Pittsburgh

9. - 11. September – New Jersey

23. - 25. September – Alabama



* ohne Superbikes

** im Rahmen der MotoGP-WM