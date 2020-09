Ypern: Kompaktes WM-Finale mit Nachtprüfungen

Das neue Finale der Rallye-Weltmeisterschaft beim belgischen Newcomer Ypern bietet am dritten November-Wochenende eine sehr kompakte Rallye mit einigen Nachtprüfungen und dem Ende in Spa-Francorchamps.

Die belgische Premiere in der Rallye-Weltmeisterschaft in Ypern hält mit dem Endlauf am dritten November-Wochenende einige Highlights bereit. 23 Prüfungen über 289 km, das sind in der zweiten Saisonhälfte die meisten Bestzeitkilometer, sind die sportlichen Kriterien beim belgischen WM-Newcomer, der zudem am Freitag und auch teils am Samstag einige Nachtprüfungen im Programm hat. Zudem macht der bekannte nordbelgische Asphalt-Klassiker am Sonntag einen Abstecher zur Grand Prix-Kurs von Spa-Francorchamps. Dort werden quasi im Rahmen des belgischen Laufes zur Rallycross-Weltmeisterschaft zwei Prüfungen, darunter ab 12:18 Uhr die Power Stage, austragen.

Die Rallye, einst der Asphalt-Höhepunkt der Rallye-Europameisterschaft, führt über drei Tage, wobei nur der Samstag ein kompletter Wettbewerbstag ist. Der WM-Neuling wird am Freitagnachmittag um 13:10 Uhr in Ypern gestartet. Danach folgen neun Prüfungen (= 104 km) . Die zweite Schleife wird ab 19:00 Uhr mit vier Entscheidungen in der Dunkelheit ausgetragen.

Am Samstag sieht das sportliche Programm ab 9:30 Uhr zehn Prüfungen (= 138 km) vor, dabei werden die beiden letzten Entscheidungen ab 17:45 Uhr wieder in der Dunkelheit stattfinden.

Am Sonntag verlässt Belgiens bekannteste Rallye sein traditionelles Austragungsgebiet und zieht mit vier Entscheidungen (= 46 km) gegen Süden Richtung Ardennen. Die Ardennen-Rennstrecke mit der Rallycross-Varianten steht dabei zweimal, morgens um 09:08 Uhr und mittags um 12:18 Uhr, auf dem Programm. Gleichzeitig wird in Spa-Francorchamps der belgische Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft ausgefahren, der nach der Termin-Bestätigung des ersten belgischen WM-Laufes auf das dritte November-Wochenende verlegt wurde.

Die Voraussetzungen für ein besonderes WM-Finale sind somit gegeben.