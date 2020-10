Belgische WM-Premiere in Ypern abgesagt

Es hatte sich angedeutet: Der erste belgische Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft vom 19. bis 22. November in Ypern wurde wegen der stark angestiegenen Neuinfektionen durch COVID-19 in Belgien abgesagt.

Belgien sollte zum ersten Mal Gastgeber der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft sein, doch laut Anweisungen der Regionalregierung musste der Veranstalter Club Superstage die vorletzte Saisonrunde am Freitagnachmittag absagen. Steigende Coronavirus-Zahlen führten zu strengen Maßnahmen für die Eindämmung der Ausbreitung des Virus, aber der Druck auf Krankenhäuser und den Pflegesektor hat entsprechend zugenommen, und es werden weitere soziale Beschränkungen eingeführt.

«Wir haben die Renties Ypres Rally Belgium immer voll unterstützt, aber diesmal können wir die Rallye nicht stattfinden lassen», sagte Emmily Talpe, Bürgermeisterin der Stadt Ypern. «Wir haben diese Entscheidung in enger Absprache mit dem Gouverneur von Westflandern, Carl Decaluwé, und den Bürgermeistern der anderen Gemeinden getroffen.»

Jan Huyghe vom Club Superstage sagte, die Organisatoren hätten die Entscheidung vollständig verstanden. «Im Moment steht die Gesundheit der Bevölkerung, der Mitarbeiter im Pflegesektor, unserer Mitarbeiter und Freiwilligen, der Teilnehmer und aller Rallyefans an erster Stelle», sagte er. «Wir haben die Gesundheitskrise in enger Absprache mit den lokalen Behörden weiterverfolgt. Leider stiegen die Zahlen weiter dramatisch an. Die Ypern-Rallye steht seit Jahren an der Spitze der Sicherheit in Europa. Diesmal steigt auch die Gesundheit.»