Ypern ist für Rallye-Weltmeisterschaft 2021 bereit

Der erste belgische Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2020 in Ypern musste wegen den stark gestiegenen Neuinfektionen durch COVID-19 kurzfristig abgesagt werden, Ypern ist aber für einen WM-Lauf 2021 bereit.

Laut dem Organisator Alain Penasse bleibt die Rallye Ypern gut vorbereitet und ist bereit, in der nächsten Saison ein Debüt bei der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu geben. Penasse würdigte alle Mitglieder des veranstaltenden Clubs Super Stage für das, was sie bei der Zusammenstellung einer potenziellen WRC-Runde in wenigen Wochen erreicht haben. Er versicherte, dass all diese Arbeit nicht umsonst gewesen sei.

«Wir sind für alles gerüstet», sagte Penasse zu DirtFish. «Wir haben die Roadbooks, die Karten, die Zeitkarten, alles ist hier und wir müssen nur den Knopf drücken. Die Ypren-Rallye steht für das nächste Jahr auf der Reserveliste der WRC, aber das fühlt sich für uns an, dass wir auch tatsächlich dabei sind.»

Auf die Frage nach dem Potenzial für ein WRC-Debüt im nächsten Jahr antwortete Penasse: «Es ist sehr schwierig vorherzusagen, was passieren wird, wahrscheinlich wird es für die nächsten sechs Monate kompliziert. Wir können nur sagen, dass wir bereit sind.»

Die Entscheidung, die Ypern-Rallye abzusagen, wurde am Freitag getroffen. Die Position der Veranstaltung wurde angesichts wachsender staatlicher Beschränkungen in ganz Europa und der wachsenden Nachfrage nach Krankenhausbetten auf nationaler Ebene zunehmend unhaltbar.

«Es wurde zu viel zu einem Glücksspiel», erklärte Penasse. «Wir wissen, dass es einige Leute gibt, die keine Rallyefans sind, und wir wollten ihnen nicht die Chance geben, die Glocke zu läuten. Wir mussten die Entscheidung treffen, weil wir wussten, dass wenn wir drei Tage vor der Rallye absagen würden, dies für alle Teams ein großes Durcheinander bedeuten würde. Wir wussten, dass es ein Glücksspiel war. Wir haben den Termin für diese Rallye dieses Jahr dreimal verschoben und gehofft, dass wir die Rallye durchführen können. Wir wussten, dass die Coronavirus-Pandemie da ist, aber wir hofften, dass es nicht so schlimm wird. Bei uns hat es nicht funktioniert.»

Penasse weiter: «Viele Leute haben viel Arbeit investiert und ich denke, wir hätten einen absoluten Thriller einer Rallye gehabt. Unter diesen Bedingungen im November hätte niemand gewusst, wer hätte gewinnen können, und das hätte zu einem großartigen Ereignis geführt. Aber gleichzeitig wäre es keine normale Ypern-Rallye gewesen. Diese Veranstaltung wird viel von der sozialen Seite gemacht und es wäre nicht normal gewesen, wenn die Leute nicht auf den Böschungen herumlaufen und im Servicepark wären. Das einzige, was ich tun möchte, ist ein großes Dankeschön an alle beim Club Super Stage, die so viel getan haben, um dies zu erreichen. Wir haben der Welt gezeigt, was die Ypern-Rallye kann.»