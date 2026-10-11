Porsche gewinnt Indianapolis 8h und feiert Titel in Weltmeisterschaft

Die Intercontinental GT Challenge, die inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft, endete mit den 8h Indianapolis. Zum vorerst letzten Mal gastierte die SRO-Serie auf dem Infieldkurs des weltberühmten Ovals.

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DTM-Champion Ayhancan Güven, Riccardo Pera und Kyle Washington setzten sich am Steuer des GMG Racing Porsche 911 GT3 R durch. Erstmals in der Geschichte des Rennens gewinnt ein Porsche das Rennen. Zudem ist es der erste Gesamtsieg eines Pro-Am-Fahrzeugs bei den 8h Indianapolis.

Todd Coleman, Aaron Telitz und Thomas Fleming beendeten das Rennen im Archangel Motorsports McLaren auf dem zweiten Platz. 56,209 Sekunden fehlten auf den siegreichen Porsche.

Die Podestränge komplettieren Justin Rothberg, Connor de Phillippi und Robey Foley im BMW M4 GT3 von Turner Motorsports.

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Die Herstellerwertung sicherte sich Porsche. Die Schwaben gewinnen somit zum vierten Mal die wichtige Herstellerwertung in der Intercontinental GT Challenge. Die Fahrerwertung gewinnt Mercedes-AMG-Werksfahrer Maxime Martin.