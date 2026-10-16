WINWARD Racing gewinnt vor Berufungsgericht und ist Gesamtmeister

WINWARD Racing hat die Berufung gegen seine Disqualifikation aus dem zweiten Rennen der diesjährigen Sprint Cup-Runde in Misano gewonnen, bei dem der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 48 den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte.

Werbung

Werbung

Der Royal Automobile Club of Belgium (RACB) befand die Berufung als „zulässig und begründet“ und bestätigte, dass die ursprüngliche Entscheidung „aufgehoben und widerrufen“ werden müsse. Somit bleibt das dritte Platz-Ergebnis für Maro Engel und Lucas Auer bestehen. Die Sprint-Cup-Wertung bleibt davon unberührt.

Damit stehen Engel und Auer als Gesamtsieger der Fahrerwertung der GT World Challenge powered by AWS für das Jahr 2026 fest, da sie vor dem Saisonfinale an diesem Wochenende in Portimão einen uneinholbaren Punktevorsprung haben. Der Teamtitel ist noch nicht entschieden.

Mehr zu der ursprünglichen Disqualifikation erfahrt ihr hier – der Rennstall legte dagegen Berufung ein.

Werbung

Werbung

Die Saison 2026 der GT World Challenge endet am Samstagabend mit einem dreistündigen Rennen in Portugal. Der Startschuss fällt um 17:00 Uhr Ortszeit.