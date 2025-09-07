SMX-Playoff Concord: Haiden Deegan (Yamaha) dominiert
Haiden Deegan gewann das erste SMX Playoff der 250er Klasse in Concord
Erstes von 3 SMX Playoffs im Infield des zMax Dragways in Condord/Charlotte: Die technisch anspruchsvolle Strecke war nach Regenfällen der Vortage durchnässt und es bildeten sich schon am Vormittag tiefe Spurrinnen, so dass es einige heftige Abflüge gab. Betroffen war unter anderem Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer, der von der Strecke ins Medical Center transportiert werden musste und nicht starten konnte. Auch Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Seth Hammaker erwischte es in einer Rhythmus-Sektion, die er zu kurz sprang. Er überschlug sich komplett, kam aber mit dem Schrecken davon.
Dieser Zwischenfall hielt Hammaker aber nicht davon ab, im ersten Finale den Holeshot zu ziehen und das Rennen 10 Runden lang anzuführen, bevor Haiden Deegan wiederum mit enorm hohem Kurvenspeed die Lücke schließen konnte und Hammaker auf der Außenlinie überholte. Deegan musste sich nach mäßigem Start von Platz 7 aus nach vorne kämpfen.
Jo Shimoda (HRC) fuhr von Anfang an in der Spitzengruppe und schickte sich schon in der zweiten Runde an, Hammaker von der Spitze zu verdrängen. Doch der sympathische Japaner wollte zu viel, stach in einer Linkskurve innen hinein, touchierte dabei die Streckenbegrenzung und stürzte. Dadurch fiel Shimoda auf Platz 12 zurück, kämpfte sich danach aber wieder bis auf Platz 4 nach vorne.
Nach einem heftigen Crash von Garrett Marchbanks wurde die Rotkreuzfahne geschwenkt. Seth Hammaker und Levi Kitchen wurden wegen Missachtung der Flaggen bestraft: Hammaker erhielt einen Abzug von 5 Punkten, Kitchen, der in dieser Situation ein Überholmanöver platziert hatte, wurde von Platz 3 auf 4 versetzt.
Am Ende des ersten 450er Rennens begann es stark zu regnen, so dass der zweite Lauf der 250er Klasse abgesagt werden musste. Der erste Lauf wurde damit als Gesamtergebnis gewertet. In der Tabelle führt nach dem ersten von drei Playoffs Haiden Deegan mit einem Vorsprung von 8 Punkten vor Jo Shimoda.
In der kommenden Woche geht es in S. Louis mit dem zweiten SMX Playoff weiter. Dann werden die erreichbaren Punkte verdoppelt.
250 Ergebnis für SMX Playoff 1, Concord
1. Haiden Deegan (USA), Yamaha
2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki
3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki
4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki
5. Austin Forkner (USA), Triumph
6. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS
7. Tom Vialle (FRA), KTM
8. Cole Davies (NZL), Yamaha
9. Nate Thrasher (USA), Yamaha
10. Ty Masterpool (USA), Kawasaki
…
13. Max Anstie (GB), Yamaha
...
22. (DNF) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki
DNS: Julien Beaumer (USA), KTM
DNS: Mikkel Haarup (DK), Triumph
Tabellenstand nach 1von 3 Playoffs:
1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50 Punkte
2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 42, (-8)
3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 34, (-16)
4. Tom Vialle (FRA), KTM, 33, -17)
5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 29, (-21)
6. Austin Forkner (USA), Triumph, 25, (-25)
7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 24, (-26)
8. Max Vohland (USA), Yamaha, 24, (-26)
9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 23, (-27)
10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 20, (-30)