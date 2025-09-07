Julien Beaumer (KTM) nach Crash: Wirbelbruch

Bei seinem Crash im Zeittraining zum ersten SMX Playoff in Concord brach sich Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer den 3. Lendenwirbel. Beaumer wurde ins Krankenhaus transportiert, wo er umgehend operiert wurde.

Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer stürzte im Zeittraining zum ersten SMX Playoff in Condord und musste von der Medical Crew an der Strecke behandelt werden. Beaumer wurde aus dem Stadion gefahren und ins Krankenhaus überführt. Dort wurde ein Bruch des Lendenwirbels L3 diagnostiziert.

Wie das Team mitteilte, wurde der 19-Jährige im Krankenhaus bereits operiert, um den Wirbel zu stabilisieren. Zuletzt zog sich Beaumer in Budds Creek eine Kopfverletzung zu. Zum Glück hat Beaumer keine Lähmungserscheinungen zu beklagen, so dass er auf eine Rückkehr zur Supercross-Meisterschaften im Januar hoffen kann.