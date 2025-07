Speedway: Titel für Leon Madsen, Challenge-Wildcard

Leon Madsen (li.) hat nur ein Ziel: Zurück in den Grand Prix

Leon Madsen hatte schon deutlich schlechtere Wochen als zuletzt: Der Däne gewann zusammen mit Andreas Lyager die Speedway-Paar-EM und erhielt für den GP-Challenge in Holsted die Wildcard.

Nach sechs Jahren im Speedway-Grand-Prix war Leon Madsen nach der Saison 2024 raus: Sportlich konnte er sich für 2025 nicht qualifizieren und bekam auch keine permanente Wildcard. Für 2026 hält er zwei Trümpfe in den Händen: Als Sieger der Europameisterschaft, derzeit ist er nur Achter, wäre Madsen automatisch für die Weltmeisterschaft gesetzt. Nun erhielt er zudem die Wildcard des Veranstalters für den GP-Challenge im August in Holsted, an den Qualifikationsrunden hatte er nicht teilgenommen.



«Ich bin glücklich, dass ich im Challenge dabei sein kann», teilte Madsen mit. «Es wird ein großartiger Abend und ich habe nur ein Ziel vor Augen: Mich wieder für den Grand Prix zu qualifizieren.»

Um sich die Chance auf den EM-Titel offen zu halten, muss sich der 36-Jährige nach Platz 8 beim Auftakt in Bromberg (Bydgoszcz) in Güstrow gewaltig steigern, denn derzeit liegt er sieben Punkte hinter dem führenden Patryk Dudek. Mit fünf Finalteilnahmen in Güstrow, bei denen vier zweite Plätze heraussprangen, hat Madsen bewiesen, dass er dort bestehen kann. Läuft es aber wie 2023, als der Däne nur 14. wurde, würde der Druck, im Challenge unter die Top-4 kommen zu müssen, gewaltig steigen.

Weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben dürfte Madsen beim Finale der Speedway-Paar-EM im lettischen Dünaburg (Daugavpils) gesammelt haben. Er konnte mit Partner Andreas Lyager, der im Rennverlauf einmal stürzte, überzeugen und sich den Titel mit einem Punkt Vorsprung auf das Heimteam sichern.

Ergebnisse Speedway-Paar-EM Dünaburg/LV:

1. Dänemark, 31 Punkte: Leon Madsen 18, Andreas Lyager 13

2. Lettland 30: Andzejs Lebedevs 18, Jevgenijs Kostigovs 5, Daniils Kolodinskis 7

3. Tschechien 26: Vaclav Milik 0, Jan Kvech 11, Adam Bubba Bednar 15

4. Polen 21: Grzegorz Zengota 13, Tobias Musielak 7, Kacper Mania N

5. Großbritannien 21: Tom Brennan 12, Adam Ellis 9, Leon Flint N

6. Slowenien 14: Anze Grmek 7, Matic Ivacic 7, Denis Stojs N

7. Frankreich 12: David Bellego 12, Mathias Tresarrieu 0, Tino Bouin 0

8. Finnland 12: Jesse Mustonen 9, Antti Vuolas 0

Startliste Speedway-GP-Challenge Holsted/DK:

Anders Thomsen (DK)

Matej Zagar (SLO)

Kacper Woryna (PL)

Martin Vaculik (SK)

Andzejs Lebedevs (LV)

Mateusz Cierniak (PL)

Francis Gusts (LV)

Rasmus Jensen (DK)

Jan Kvech (CZ)

Kevin Wölbert (D)

Kai Huckenbeck (D)

Michel Jepsen Jensen (DK)

Jack Holder (AUS)

Dominik Kubera (PL)

Erik Riss (D)

Leon Madsen (DK)