Tom Vialle (KTM): «Kein Vertrauen ins Setup»

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle führte im ersten Lauf von Budds Creek, stürzte später, fiel zurück und trat zum zweiten Lauf nicht erneut an, weil er kein Vertrauen mehr in sein Setup hatte. Das war kein Einzelfall.

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle ging nach dem Start zum ersten Lauf von Budds Creek in Führung. Nach dem Rennabbruch und dem Neustart stürzte er und wurde nach der Penalty wegen Springens bei geschwenkter Rotkreuzflagge nur auf Platz 11 gewertet. Der Franzose erschien später nicht am Start zum zweiten Lauf.

«Tom zeigte im ersten Lauf zwei phantastische Starts und agierte nach dem Neustart in der Spitzengruppe», erklärte Teammanager Ian Harrison nach dem Rennen. «Dann fiel er nach einem Fehler zurück. Vialle meinte, dass er kein Vertrauen in das Setup habe und verzichtete auf einen Start im zweiten Lauf.»

Nach Platz 4 von Levi Kitchen im ersten Lauf hätte Tom Vialle im zweiten Rennen 15 Punkte gegenüber Kitchen wettmachen müssen, um noch Tabellenplatz 4 zu erreichen, was äußerst unwahrscheinlich war. So, wie der zweite Lauf mit Kitchen auf Platz 3 ausging, wäre eine Verbesserung von Vialle unmöglich gewesen. Vialle beendete damit die Meisterschaften auf Platz 5.

Trotzdem bleibt das Thema 'Vertrauen ins Setup' bei KTM USA akut: Auch Chase Sexton klagte mehr oder weniger unverblümt über mangelndes Vertrauen. Nun wird erwartet, dass sowohl Sexton als auch Vialle KTM nach Saisonende verlassen. Vialle scheint seine Karriere in der WM fortsetzen zu wollen. Sexton wird mit Kawasaki in Verbindung gebracht. Er soll dort den Platz von Jason Anderson einnehmen.

Der zweite Lauf von Budds Creek musste erneut mit roter Flagge abgebrochen werden und auch dieser Zwischenfall sollte Auswirkungen auf das KTM-Werksteam haben. Julien Beaumer kollidierte mit einem langsameren Fahrer, der zuvor gestürzt war. Beaumer wurde von der Medical Crew von der Strecke ins Medical Center gebracht, wo eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Ob Beaumer bis zum Beginn der SMX-Playoffs in zwei Wochen wieder genesen ist, scheint fraglich.

Ergebnis Budds Creek National 250:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 2-1

2. Jo Shimoda (J), Honda, 3-2

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 4-3

4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 8-4

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-5

6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 6-6

7. Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-17

8. Drew Adams (USA), Kawasaki, 5-10

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 10-8

10. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 13-9

…

17. Tom Vialle (F), KTM, 11-41(DNS)

…

18. Julien Beaumer (USA), KTM, 12-39 (DNF)

...

DNS: Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 502

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 48

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, -150

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, -175

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 282, -214

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, -263

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, -271

8. Maximus Vohland (USA), Yamaha, -272

9. Jordon Smith (USA), Triumph, -291

10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, -311