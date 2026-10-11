Bastian Buus sichert sich überraschend finale Pole-Position in DTM-Saison
Land-Motorsport-Pilot Bastian Buus hat sich überraschend die Pole-Position für das zweite DTM-Rennen auf dem Hockenheimring gesichert. Maro Engel als bester Titelkandidat von Startplatz drei.
Bastian Buus hat sich überraschend die Pole-Position für das finale DTM-Rennen auf dem Hockenheimring gesichert. Der Däne, der in der Vorwoche GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister wurde, umrundete den Kurs im Land-Motorsport Porsche in 1:36.923 Minuten.
Ricardo Feller fuhr im Manthey Porsche auf den zweiten Startrang. Nur 0,006 Sekunden trennten die beiden Porsche.
Maro Engel wird das Rennen vom dritten Startplaz aufnehmen. Somit ist Engel der bestplatzierte Titelkandidat, hat aber 21 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Thomas Preining, der vom siebten Startplatz startet.
Ergebnis DTM Hockenheimring Qualifying 2 (Top 10):
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
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