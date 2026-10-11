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Bastian Buus sichert sich überraschend finale Pole-Position in DTM-Saison

Land-Motorsport-Pilot Bastian Buus hat sich überraschend die Pole-Position für das zweite DTM-Rennen auf dem Hockenheimring gesichert. Maro Engel als bester Titelkandidat von Startplatz drei.

DTM

Bastian Buus auf der Pole-Position
Bastian Buus auf der Pole-Position
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Bastian Buus auf der Pole-Position
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Bastian Buus hat sich überraschend die Pole-Position für das finale DTM-Rennen auf dem Hockenheimring gesichert. Der Däne, der in der Vorwoche GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister wurde, umrundete den Kurs im Land-Motorsport Porsche in 1:36.923 Minuten.

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Ricardo Feller fuhr im Manthey Porsche auf den zweiten Startrang. Nur 0,006 Sekunden trennten die beiden Porsche.

Maro Engel wird das Rennen vom dritten Startplaz aufnehmen. Somit ist Engel der bestplatzierte Titelkandidat, hat aber 21 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Thomas Preining, der vom siebten Startplatz startet.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Hockenheimring Qualifying 2 (Top 10):

  1. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  6. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  8. Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  9. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

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Runden
Zeit

01

29

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

8

1:36,923

02

90

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

7

+0,006

03

80

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

7

+0,128

04

48

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

8

+0,139

05

14

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

8

+0,154

06

69

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

8

+0,273

07

91

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

7

+0,306

08

10

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

9

+0,310

09

16

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

8

+0,327

10

25

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

8

+0,502

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