Timo Glock voller Lob nach Porsche-Test mit Land-Motorsport

Am gestrigen Donnerstag testete der ehemalige Formel-1-Pilot Glock den Porsche 911 GT3 R von Land-Motorsport auf dem Hockenheimring . Gerüchte, dass sich der 44-Jährige dem Porsche-Rennstall anschließen könnte, gab es bereits bei den letzten DTM-Veranstaltungen 2026 im Fahrerlager. Glock und Christian Land verbindet eine Freundschaft, nach einem gemeinsamen 24h Nürburgring-Projekt in einem BMW M4 GT4 2024.

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"Jetzt habe ich definitiv Lust weiterzumachen", schwärmte der Publikumsliebling nach dem Test gegenüber Motorsport-Total.com. "Der reine Spaß und die Freude am Autofahren waren seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr so groß wie heute. Ich bin aus dem Grinsen den ganzen Tag nicht mehr rausgekommen."

Der Testtag wurde von wechselnden Bedingungen geprägt. Die abtrocknende Strecke erlaubte erst am Nachmittag den Wechsel auf Slicks. Dabei schwärmte Glock von dem Porsche gerade im Vergleich zum McLaren 720S GT3, den er in den letzten Jahren fuhr. "Ich weiß ja, wie es im Nassen mit dem McLaren war - oder bei kalten Bedingungen mit einem neuen Rad. Das ist grundweg ein völlig anderes Auto - im positiven Sinne. Es spricht so eine klare Sprache mit dir, dass du einfach nur ein breites Grinsen im Gesicht hast. Über den Sound braucht man gar nicht reden, der ist sowieso geil. Wenn es um das letzte Zehntel geht, dann musst du verstehen, wie du das gewisse Etwas des Autos ausnutzen kannst. Aber es ist relativ schnell verständlich. Alles macht, was es machen soll."

Dabei lobt Glock besonders die Fahrbarkeit des Porsche 911 GT3 R: "Die Systeme sind überragend - ABS, Traktionskontrolle. Das ist schon echt brutal gut, und das Autofahren macht einfach Spaß. Wenn du einen 20-Runden-Longrun fahren kannst und du dich in 1,5 bis zwei Zehntel bewegst, dann ist das schon cool."

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"Nach den ersten Runden bei Mischbedingungen kam Timo zurück an die Box, da hat man sein Grinsen durch den ganzen Helm gesehen. Er hat sich sehr schnell ans Auto gewöhnt und sich bei verschiedenen Bedingungen wohl gefühlt", lobte Chrisiran Land seinen Freund nach dem Test. Ob sich nach dem Test ein Engagement von Glock in der DTM entwickelt, werden die kommenden Wochen zeigen.