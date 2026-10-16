Ferrari-Talentschmiede: Drei neue Gesichter im Nachwuchskader der Scuderia

Ferrari rüstet sich für die Zukunft: Die Scuderia Ferrari Driver Academy ist die offizielle Talentschmiede der Roten, und diese umfasst im nächsten Jahr acht Talente. Mit dem Niederländer Daniel Miron, dem Türken Alp Aksoy und dem Kolumbianer Salim Hanna haben drei neue Nachwuchshoffnungen die Aufnahme ins prestigeträchtige Nachwuchskader geschafft.

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Miron ist mit 13 Jahren der Jüngste der drei Neulinge, er wird seine Kart-Karriere fortsetzen und von der OK-Junior-Klasse in die OK-Klasse aufsteigen, nachdem er 2026 in der europäischen FIA-Meisterschaft den zweiten Platz belegt hat. Einen Schritt weiter sind bereits Noah Baglin und Filippo Sala, die ihr Kart gegen einen Formel-4-Renner tauschen. Der Brite und der Italiener werden in der spanischen Formel-4-Meisterschaft antreten.

Aksoy wird hingegen in der europäischen Formula Regional Meisterschaft antreten. Der in Istanbul geborene 16-Jährige schaffte es, die Ferrari-Scouts in seiner ersten Formelsport-Saison auf sich aufmerksam zu machen. Dies tat er in der italienischen Formel-4-Meisterschaft und der Euro4, in der er in Misano und Paul Ricard bisher drei Siege feiern konnte.

Formel-2-Hoffnung aus Finnland

In der F1 Academy bleibt hingegen alles beim Alten, denn Alba Larsen wird auch 2027 in den Farben von Ferrari an den Start gehen. In diesem Jahr konnte die 17-jährige Dänin in Zandvoort mit zwei zweiten Plätzen ihre ersten beiden Podestplatzierungen in der Nachwuchsserie für Rennfahrerinnen feiern. Der ein Jahr jüngere Salim Hanna tritt in der Formel 3 an. Dort wird auch Niccolò Maccagnani antreten, der nach drei Formel-4-Siegen aufsteigt.

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Und in der Formel 2 wird Tuukka Taponen 2027 an den Start gehen. Der Finne kehrt zum ART Grand Prix Team zurück, mit dem er 2025 seine erste Formel-3-Saison bestritten hat. Er wagt den Aufstieg in die Formel 2 nachdem er in diesem Jahr einen Sieg und zwei Podestplätze sowie den dritten Gesamtrang errungen hat.

Für Dino Beganovic und Rafael Camara beginnt im nächsten Jahr ein neues Kapitel, sie sind nach 2026 nicht mehr Teil der Ferrari Driver Academy. Camara wurde von Haas als Formel-1-Stammfahrer für die Saison 2027 bestätigt, während sich Beganovic die Rolle des Ersatzfahrers für das Formel-1-Team der Scuderia mit Antonio Giovinazzi teilen darf.