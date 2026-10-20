Formel 1 Grand Prix der USA im TV: Darauf kommt’s in Austin an

Die Formel 1 startet am Wochenende in Austin in den ersten der zwei finalen Triple-Header der Saison. Nach dem Sprintwochenende in Singapur vor zwei Wochen steht nun wieder ein «normales» Rennwochenende auf dem Plan, also klassisch mit Grand Prix am Sonntag, Qualifying am Samstag und drei freien Trainings. Wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Mitteleuropa und Texas finden die Sessions bei uns am Abend statt.

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Formel 1 auf dem Circuit of the Americas in Austin

Das Event auf dem «Circuit of the Americas» ist eines von drei US-Rennen in der Saison (neben Miami und Las Vegas), aber namentlich der Grand Prix der USA. Der «COTA» ist 5,513 Kilometer lang, hat eine Mischung von schnellen Kurven, schnellen Richtungswechseln und langsameren Passagen, die starke Traktion fordern.

Reifenhersteller Pirelli prophezeit: «Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen die Teams eine gute Geschwindigkeit auf den Geraden mit effizienter Aerodynamik in den technisch anspruchsvolleren Abschnitten kombinieren – ein Aspekt, der bei der aktuellen Generation der Formel-1-Rennwagen noch an Bedeutung gewinnt. Aus Sicht der Reifen stellt die Strecke Anforderungen an beide Achsen. Im ersten Sektor, der durch schnelle Kurven und Richtungswechsel geprägt ist, die an einige der großen Rennstrecken Europas angelehnt sind, werden die Vorderreifen besonders stark beansprucht. Im dritten Sektor hingegen führen die zahlreichen Beschleunigungszonen aus langsamen Kurven heraus tendenziell zu thermischem Verschleiß, vor allem an den Hinterreifen.»

In den vergangenen Jahren sorgten die vielen Bodenwellen oft für Probleme. Eine Passage zwischen den Kurven 9 und 11 wurde Anfang dieses Jahres aber neu asphaltiert. Pirelli erklärt aber: «Der Alterungseffekt auf dem restlichen Streckenabschnitt ist jedoch weiterhin erheblich und trägt zu hohem Verschleiß bei. Der Reifenverschleiß – und nicht das Graining – könnte sich daher als einer der entscheidenden Faktoren des Rennwochenendes erweisen. Beim letztjährigen Rennen erreichten mehrere Reifen sehr hohe Verschleißwerte. Der Grip auf der Strecke ist im Allgemeinen gut.» Denn in Austin fahren viele andere Klassen und Serien. Die Entwicklung der Strecke im Laufe des Wochenendes ist also eher kein Thema.

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Wo läuft der Formel-1-GP der USA in Austin/Texas im TV?

In Deutschland überträgt Sky alle Sessions, RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. In Österreich ist ServusTV an der Reihe und überträgt alle Trainings sowie Quali und Grand Prix. ORF bringt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die Qualifikation, SRF zwei das Rennen.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Großer Preis der USA im TV:

Freitag, 23. Oktober 10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026 12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025 16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential 18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial 19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 19.30 Beginn 1. Freies Training 21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos 21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver 21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training 22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training 22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 23.00 Beginn 2. Freies Training 00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

Samstag, 24. Oktober 11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025 13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026 19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 19.30 Beginn 3. Freies Training 21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage 21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris 21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training 22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying 22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht 22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying 23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying 23.00 Beginn Qualifying 00.00 ServusTV – Qualifying Analyse 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 25. Oktober 11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage 13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream 13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen 19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade 19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen 19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte 20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP 20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP 21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP 21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden) 22.40 ServusTV – Rennen Analyse 22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews 23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen 23.50 ORF 1 – Die Analyse 00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook 00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

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