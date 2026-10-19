McLaren-Reservist Leo Fornaroli: Vorbereitung auf anstehende F1-Einsätze

Bereits in Barcelona und Budapest war Leo Fornaroli im aktuellen McLaren-Renner beim ersten freien Training auf der Strecke. Nun stehen mit den Einsätzen in Mexiko und Brasilien zwei weitere Trainingsteilnahmen im Rahmen der Königsklasse auf dem Programm. Und weil es Monate her ist, seit er im GP-Auto des Weltmeister-Teams ausgerückt ist, gab es für den 21-Jährigen aus der Region Emilia Romagna am Wochenende die Gelegenheit, sich auf die Einsätze vorzubereiten.

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Fornaroli nahm dabei an einem sogenannten TPC-Test teil, bei dem McLaren mit einem alten GP-Renner auf die Strecke geht. Er rückte im MCL39 aus, mit dem die Mannschaft aus Woking im vergangenen Jahr den Fahrer-Titel von Lando Norris und den Konstrukteurstitel eingefahren hat. Fornaroli rückte auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet aus, und drehte 58 Runden, wobei er 339 Testkilometer zurücklegte.

Es war bereits der sechste Test mit dem McLaren-Team, den er unternehmen durfte. Auf dem Programm standen längere Ausfahrten, um die anstehenden Einsätze in den ersten Trainings zu simulieren. Obwohl ein leichter Schauer am Nachmittag die Arbeit unterbrach, schaffte es das Team, das gesamte Testprogramm, das man sich vorgenommen hatte, zu absolvieren.

Leo Fornaroli: Premiere im McLaren MCL39

Danach erklärte Fornaroli: «Dieser Test auf dem Circuit Paul Ricard war wirklich sehr hilfreich. Es ist schon ein paar Monate her, seit ich das letzte Mal in einem Formel-1-Auto gesessen habe, daher war es gut, vor dem Rennen in Mexiko wieder ins Auto zu steigen. Diese Strecke macht ausserdem richtig Spass, und dass ich zum ersten Mal den MCL39 fahren durfte, hat das Ganze natürlich noch schöner gemacht. Es war wirklich cool, ein Auto zu fahren, das zwei Titel gewonnen hat.»

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Der Nachwuchsfahrer verpasste es auch nicht, sich beim Team und den Leitern des Nachwuchsprogramms von McLaren für die Gelegenheit zu bedanken. Und er erklärte: «Ich freue mich darauf, in Mexiko wieder zum Team zurückzukehren.»

Neben Fornaroli durfte auch Test- und Entwicklungsfahrer Jake Hughes in Le Castellet ausrücken. Der Brite, der im Simulator seinen Teil zur Weiterentwicklung des diesjährigen MCL40 beiträgt, drehte 52 Runden und legte dabei fast 300 km zurück. Es war sein zweiter Test in diesem Jahr, nachdem er in Barcelona bereits auf die Strecke hatte gehen dürfen.

Formel 1 und WEC: Volles Programm für die Saison 2027

McLaren hat am heutigen Montag bestätigt: Im nächsten Jahr wird Fornaroli in der WEC für das McLaren Hypercar Team antreten und somit auch das 24h-Rennen in Le Mans bestreiten. Er gehört damit zu einer illustren Gruppe von Langstrecken-Piloten, die für McLaren antreten, zu der auch Mikkel Jensen, Alex Lynn und Laurens Vanthoor gehören. Nebenbei wird er auch weiterhin die Reservistenrolle für das Formel-1-Team von McLaren bekleiden.

Fornaroli sagt dazu: «Das ist ein unglaublich aufregender Schritt in meiner Karriere und ich bin sehr dankbar, dass mir meine Arbeit als F1-Reservist für das McLaren-Team diese Chance verschafft hat. Ich freue. mich sehr darauf, die Arbeit als Reservefahrer für die Formel-1-Mannschaft fortzuführen und gleichzeitig diese neue Herausforderung zu meistern. Es ist eine grosse Ehre, McLaren in der WEC und bei den 24h von Le Mans zu repräsentieren, und ich bin bereit, mein Bestes zu geben.»

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