WM-Titel-Chance von Kimi Antonelli: Klare Aussage von Dr. Helmut Marko

Die Formel 1 steuert auf ein möglicherweise geschichtsträchtiges Wochenende zu: Beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin könnte sich der Italiener Kimi Antonelli bereits zum diesjährigen und somit jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen – und das schon fünf WM-Runden vor dem offiziellen Saisonende.

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Der 20-jährige Mercedes-Pilot hat aktuell 102 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen George Russell. Auch der ehemalige Red Bull-Motorsportberater und Talente-Scout Dr. Helmut Marko hat die Entwicklung von Antonelli genau verfolgt. Der 83-jährige Grazer zeigt sich sehr beeindruckt vom Weg des Rennfahrers aus Bologna.

«Antonelli hat im Vorjahr, als er zu den europäischen Rennen gekommen ist, viele Fehler gemacht und war nicht so konstant. Die Überraschung ist in diesem Jahr, dass er nicht nur schauschnell ist, das war er ja schon immer, sondern dass er auch das Optimum herausholt, wenn es nicht zu Siegen reicht. Dann fährt er auf Platzierung», stellt Dr. Marko in einem Interview mit dem ORF fest.

Auch Fortuna ist auf Kimi Antonellis Seite

Der Österreicher sagt weiter: «Antonelli zeigt eine Reife, einen Speed, den wir eigentlich von seinem Teamkollegen Russell erwartet hätten, und den stellt er komplett in den Schatten. Es ist erfrischend zu sehen, wie er das Auto fliegen lässt und mit welcher Freude er auch seine Siege geniesst.»

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Marko weiß auch: «Glück brauchst du immer, und da hat Antonelli mit Motorschäden und Safety-Cars und dergleichen etwas mehr gehabt. Aber er hat mental Russell demontiert, und das ist in seinem Alter eine unglaubliche Leistung.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Der Szenekenner unterstreicht: «Aber unabhängig davon, ob diese Rennen gefahren werden oder nicht: Antonelli ist ein würdiger Weltmeister. Ob er es jetzt schon wird oder später, ändert nichts daran, dass da ein Supertalent sofort zu Weltmeister-Ehren kommt.»