Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari/4.): «Das hat mich Duell mit Verstappen gekostet»

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ist beim Grossen Preis der USA Vierter geworden und hat damit einen Podestplatz verpasst. Der Brite: «Für lange Zeit hat der Wagen einfach nicht richtig eingelenkt.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton auf dem COTA
Lewis Hamilton auf dem COTA
Foto: XPB
Lewis Hamilton auf dem COTA
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ferrari hat gemessen an der enttäuschenden Quali Ränge gutgemacht: Charles Leclerc fuhr von Startplatz 4 zum zweiten Rang, und Lewis Hamilton war drauf und dran, Max Verstappen den dritten Platz streitig zu machen – aber dann fiel die Zielflagge.

Werbung

Werbung

Verstappen später ehrlich: «Mir hat die virtuelle Safety Car-Phase zwischendurch geholfen. Denn die Ferrari waren schneller.»

Lewis Hamilton: «In den ersten zwei Segmenten meines Rennens war ich nicht schnell genug, das hat mich einen Podestplatz gekostet. Der Wagen lenkte einfach nicht willig ein, so wie ich das von meinem Auto brauche.»

Im Artikel erwähnt

«Das alles gründet schon im Freitag, als ich fürs erste Training die unpassende Abstimmung hatte. Dann ging ich vom Set-up her im zweiten Training in die falsche Richtung. Dann zurückgebaut, daher besserer Speed im dritten Training.»

Werbung

Werbung

«Ich fahre den Wagen etwas anders als Charles, auch bei den Flügeleinstellungen. Während der Proberunden fühlte sich das Auto gut an, aber als der Grand Prix begann, hatte ich zu viel Untersteuern.»

TV-Programm

«Die Gegner zogen mir davon, und dafür bezahlte ich am Ende. Ich korrigierte am Wagen bei jede Reifenwechsel den Flügel nach, am Ende mit insgesamt zwölf Klicks, das ist enorm. Vielleicht wäre es heute besser gelaufen, wenn ich im freien Training eine bessere Vorbereitung gehabt hätte.»

«Zum Schluss des Rennens war das Tempo gut, endlich lenkte der Wagen gut ein, und ich konnte die Rundenzeiten der Fahrer vor mir halten. Hätte ich dieses Tempo von Anfang an gehabt, dann hätte ich es aufs Podest geschafft. Die VSC-Phase hat mir ein wenig die Suppe versalzen und hat mich ein schönes Duell mit Max Verstappen gekostet.»

«Die Reifenwahl mit dem mittelharten Pirelli war meine eigene, rückblickend war heute aber der harte Reifen die bessere Mischung fürs Rennen. Ich bin zudem auf gebrauchten weichen Reifen in den Grand Prix gegangen, hatte dann einen guten Start, aber dann wurde ich ein wenig eingeklemmt.»

Werbung

Werbung

«Wenn ich die Balance-Schwierigkeiten mit dem Wagen in den Griff bekomme, dann tauche ich regelmässiger da vorne auf. Wir haben an diesem Wochenende viel gelernt, das ist positiv. Das Team hat gute Arbeit geleistet.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien