Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Luigi Mazzola/Ex-Ferrari: Verstappen wäre auch nicht schneller als Leclerc

Von 58 möglichen WM-Punkten aus den letzten zwei Rennen hat Max Verstappen mit Red Bull Racing 58 gemacht. In Singapur wurde Ferrari geschlagen. Wie Ex-Ferrari-Techniker Luigi Mazzola das einschätzt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Start zum Singapur-GP
Start zum Singapur-GP
Foto: XPB
Start zum Singapur-GP
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ferrari versuchte in Singapur alles, um Max Verstappen am 73. GP-Siege zu hindern. Hat nicht geklappt.

Werbung

Werbung

Der zweitplatzierte Charles Leclerc nach dem Nachtrennen: «Das Einzige, was ich mir vorwerfen würde – ich war nach dem Start gegen Max vielleicht zu wenig aggressiv.»

Dort fuhr Verstappen gegen den besser gestarteten Leclerc die Ellenbogen entschlossen aus, daher blieb er vorne, das war der Grundstein zum Start/Ziel-Sieg des 29-jährigen Niederländers.

Luigi Mazzola arbeitete von 1988 bis 2009 bei Ferrari. Als Chef des Test-Teams spielte er eine gewichtige Rolle für den Aufstieg von Ferrari, was in fünf WM-Titeln in Folge 2000 bis 2004 von Michael Schumacher gipfelte. Damals wurde ungehemmt getestet, und zwischen Schumi und dem italienischen Techniker entstand ein Vertrauensverhältnis.

Werbung

Werbung

Luigi Mazzola
Luigi Mazzola
Foto: XPB
Luigi Mazzola
© XPB

TV-Programm

Heute arbeitet Mazzola als Firmenberater und Mental-Trainer. Natürlich verfolgt er auch ohne Job in der Königsklasse noch immer genau, was Ferrari macht. Nach dem Singapur-GP äusserte er sich in der Sendung Race Anatomy der italienischen Sky.

Die früheren italienische GP-Piloten Riccardo Patrese und Ivan Capelli finden: Mit Max Verstappen würde Ferrari öfter gewinnen.

Doch der 64-jährige Mazzola widerspricht: «Verstappen war beim Start mutig, aber er hatte auch ein Auto und Bremsen, die ihm dieses Manöver ermöglichten. Aber meiner Meinung nach würde Verstappen am Steuer dieses Ferrari nicht besser abschneiden als Leclerc. Mit dem richtigen Auto ist der Monegasse durchaus in der Lage, Rennen zu gewinnen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

62

1:42:00,785

1:36,201

33

02

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

62

+7,335

1:35,202

24

03

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+24,573

1:35,589

20

04

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

62

+40,506

1:36,282

13

05

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

62

+49,644

1:35,665

10

06

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

62

+53,188

1:36,922

15

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

62

+1:21,666

1:37,193

10

08

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

62

+1:23,386

1:37,055

6

09

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+1:24,677

1:36,722

2

10

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

62

+1:30,862

1:35,917

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  4. Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien