Max Verstappen 3.: Das ist bei seinem USA-GP alles schief gelaufen

Dritter Platz für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen beim Traditions-GP der USA, ausgetragen auf der herrlichen Berg- und Talbahn namens Circuit of the Americas (COTA). Verstappen muss sich Kimi Antonelli und Charles Leclerc beugen, anschliessend zeigt sich der 73-fache GP-Sieger mit seiner Darbietung nur mässig zufrieden.

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Der 29-jährige Niederländer blickt so auf seinen USA-GP zurück: «Unser Speed im Rennen war generell nicht gut genug, und wahrscheinlich war unsere Reifenwahl für den Grand Prix auch nicht die richtige, als wir uns zusätzliche weiche Walzen zur Seite gelegt hatten. Ich weiss echt nicht, wieso die weichen Reifen heute nicht so gut gearbeitet haben.»

«Das werden wir uns genauer ansehen müssen, denn die Strategie gerade in den Rennen vor Texas war bei uns immer mustergültig. Aus irgendeinem Grund hat das beim USA-GP nicht funktioniert, und dem müssen wir auf den Grund gehen.»

Zwischendurch wirkte Verstappen am Funk regelrecht entmutigt, weil der Rennwagen nicht machte, was er sich von ihm erhoffte. Max: «Die Antriebseinheit hat sehr einkonstant gearbeitet, da wusstest du nie so richtig, womit du es zu tun bekommst. Und dann ist es schwierig, konstant gute Runden zu fahren. Unsere Stopps waren auch nicht so vorbildlich wie sonst.»

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«Letztlich haben wir doch noch einen Podestplatz rausgeholt. Da hat mir die virtuelle Safety Car-Phase zum Schluss geholfen, weil von hinten Lewis Hamilton rasant näher kam.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

Max Verstappen zeigte – mit Charles Leclerc im Nacken – das beste Überholmanöver des Rennens, gegen Lando Norris. Mas grinst: «Ich hatte keine andere Wahl. Ich wusste, ich muss so schnell wie möglich an Lando vorbei, wenn ich mich nur halbwegs wehren will gegen Charles. Ich hatte die Wahl: Entweder ich werde von Leclerc gleich geschnappt, oder ich schnappe eben selber zu. Also habe ich es versucht.»