Nach Highspeed-Crash in Monza: Was Charles Leclerc Sorgen bereitete

Für Charles Leclerc war das Rennen auf dem Highspeed-Kurs von Monza schnell gelaufen. Bereits in der zweiten Runde flog der Ferrari-Star in der Parabolica in die Reifenstapel und musste danach zum Check ins Streckenkrankenhaus. Der Abflug sorgte für rote Flaggen, und noch bevor das Rennen wieder aufgenommen wurde, gab Ferrari Entwarnung.

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Bei der ersten Untersuchung im Medical Center wurden keine grossen Verletzungen festgestellt, wie das Team aus Maranello mitteilte. So ganz ohne Wirkung blieb der Crash aber nicht, wie Leclerc hinterher vor laufender Kamera erzählte. «Mein Nacken war okay, nur die Sicht beim rechten Auge war etwas getrübt. Aber jetzt ist alles gut», berichtete der 28-Jährige.

«Das war das, was mir am meisten Sorgen bereitet hat», gestand der Monegasse. «Aber das ist jetzt wieder in Ordnung. Und natürlich tut es ein bisschen da und dort weh, aber das ist normal nach einem solchen Einschlag», fügte der aktuelle WM-Fünfte an. «Rückblickend hätte ich natürlich etwas vorsichtiger sein müssen», räumte er auch auf Nachfrage ein. «Jetzt werden wir heute Nacht und morgen noch ein paar Untersuchungen durchführen, um ganz sicher zu sein, dass ich nächste Woche fit bin, wenn ich in Madrid antrete. Es sollte okay sein, aber es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen.»

Zum Abflug sagte der neunfache GP-Sieger: «Das Auto fühlte sich schon in der ersten Runde eigenartig an. Ich drückte aufs Gaspedal, ging dann vom Gas und drückte es dann wieder runter. Das wollte ich in der zweiten Runde auch machen. Ich weiss nicht, es fühlte sich alles etwas schräg an. Wir müssen uns das jetzt etwas genauer anschauen.»

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