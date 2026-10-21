Toto Wolff: «Es steht viel auf dem Spiel», Upgrade-Entscheidung gefallen
Beim US-GP könnte die erste F1-Titelentscheidung fallen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff mahnt: Es steht viel auf dem Spiel. Nach Problemen mit dem Upgrade ist nun klar, wie es in Austin weitergeht.
WM-Leader Mercedes tat sich an den vergangenen beiden Rennwochenenden in Sepang und Singapur schwer. Die Silberpfeile hatten nach Malaysia ein großes Upgrade-Paket mitgebracht. Das hatte allerdings nicht wie erhofft funktioniert. In Reaktion darauf hatte das Team in Singapur die Autos aufgeteilt: George Russell fuhr mit der alten Auto-Variante, Kimi Antonellibehielt das Upgrade. Nun ist die Entscheidung gefallen, wie es in Austin weitergeht.
Mercedes in Austin mit Updates an beiden Autos
Teamchef Toto Wolff sagte: «Die Wochenenden in Malaysia und Singapur waren für uns schwierig. Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Schwachstellen zu identifizieren. In Austin haben wir nun die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Wir werden unser neuestes Update-Paket an beiden Autos einsetzen und gleichzeitig die Entwicklung des Autos weiter vorantreiben. Das Feld liegt unglaublich dicht beieinander, daher müssen wir uns weiter verbessern, wenn wir in der Schlussphase der Saison konstant an der Spitze mithalten wollen.»
Mercedes führt beide Weltmeisterschaften an. Kimi Antonelli kann in Austin seinen WM-Titel klarmachen. Dass es schon in den USA klappt, ist allerdings nicht so wahrscheinlich.
Wolff: «Der Große Preis der Vereinigten Staaten läutet einen weiteren anspruchsvollen Triple-Header ein. Es steht viel auf dem Spiel, aber wir wollen nichts überstürzen. Unsere Priorität liegt auf dem bevorstehenden Wochenende: Wir wollen unsere Arbeit bestmöglich umsetzen, unsere Performance maximieren und jedes Rennen so nehmen, wie es kommt.»
In Austin wird Mercedes ausnahmsweise mit ungewohnten Blau-Akzenten unterwegs sein: Manufaktur, das Individualisierungsprogramm von Mercedes‑Benz, bekommt mit einer Sonderlackierung und passenden Rennanzügen Präsenz.
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