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Vor US-GP in Austin: Nico Hülkenberg (Audi) hofft auf mehr Grund zum Feiern

Aus dem F1-Wochenende in Singapur nahm Audi-Pilot Nico Hülkenberg satt Punkte mit. Diese Woche wird in Austin/Texas gefahren – und der Deutsche hofft, auch dort wieder einen Grund zum Feiern zu haben.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Audi fuhr in Singapur mit Sonderlackierung passend zum Nachtrennen
Audi fuhr in Singapur mit Sonderlackierung passend zum Nachtrennen
Foto: XPB
Audi fuhr in Singapur mit Sonderlackierung passend zum Nachtrennen
© XPB

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Die deutsche Audi-Mannschaft kommt aus einem erfolgreichen Singapur-Wochenende – zumindest auf der Seite von Nico Hülkenberg. Der Deutsche wurde in Singapur Achter, holte damit vier Punkte fürs Team. Schon im Sprint am Vortag war er Siebter geworden (gibt zwei Punkte). Es ist das erste Mal, dass Audi in Sprint und GP gemeinsam gepunktet hat. Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto hatte dagegen ein wie er selbst sagte «grauenvolles» Wochenende, musste in Sprint und GP mit Problemen abstellen.

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Hülkenberg sagt mit Blick auf den Grand Prix in den USA am Wochenende: «Singapur war ein großartiger Abschluss für den Triple-Header, und es war ein gutes Gefühl, dem Team mit einigen wichtigen Punkten eine Belohnung zu verschaffen. Wir haben das Rennen auf jeden Fall genossen, aber in der Formel 1 ist man nur so gut wie seine letzte Session, daher liegt der Fokus jetzt voll und ganz auf Austin. Der Circuit of the Americas ist eine großartige Strecke, mit einer guten Mischung aus schnellen Kurven, technischen Abschnitten und richtigem Racing. Die texanischen Fans sorgen immer für eine tolle Stimmung. Vor uns liegen wieder drei arbeitsreiche Wochen, daher ist es gut, gleich wieder voll durchzustarten. Hoffentlich können wir uns eine gute Ausgangsposition sichern und dem Team noch mehr Grund zum Feiern geben.» Nach Austin geht es direkt nach Mexiko-City und Sao Paulo – ein weiterer Triple-Header.

Audi nach Singapur-Wochenende zuversichtlich

Audi-Rennleiter Allan McNish sagt: «Es war ermutigend zu sehen, dass sich unsere Bemühungen in Singapur in einer starken Leistung niedergeschlagen haben, und das gibt uns Zuversicht für die nächsten Rennen. Gleichzeitig wissen wir, wie eng der Wettbewerb ist und wie viel Arbeit noch vor uns liegt.»

Der Schotte beobachtet: «Wir haben in letzter Zeit einige gute Fortschritte gemacht. Jetzt geht es darum, weiter Druck zu machen, noch das gewisse Extra herauszuholen und uns mehr Chancen zu verschaffen, mit beiden Autos um Punkte mitzufahren.»

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Audi-Pilot Bortoleto will in die Top-10

Singapur-Pechvogel Bortoleto will sich nicht unterkriegen lassen: «In Austin macht ein Wochenende immer Spaß und die Stimmung ist großartig. In den letzten Rennen lief es nicht ganz nach meinen Vorstellungen, daher bin ich motiviert, wieder auf die Strecke zu gehen und es an diesem Wochenende noch einmal zu versuchen. Wir waren schon ein paar Mal nah an den Top-10 dran, und ich bin wirklich heiß darauf, das in ein gutes Ergebnis umzumünzen.»

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