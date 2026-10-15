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Alex Rins (Yamaha) frustriert: «Ich bedauere das Motorrad, das wir haben»

Alex Rins beendete das MotoGP-Rennen am Sonntag in Indonesien auf dem enttäuschenden 15. Rang. Der Spanier war danach niedergeschlagen – welche Probleme er mit seiner Yamaha M1 hatte.

MotoGP

Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Es wäre Alex Rins zu wünschen gewesen, dass er bei seinen letzten MotoGP-Rennen noch einige gute Resultate erzielen könnte. Doch die Yamaha M1 ist derzeit nicht konkurrenzfähig, was sich auch beim Großen Preis von Indonesien gezeigt hat. Im Sprint landete Rins direkt hinter seinem Teamkollegen Fabio Quartararo auf Rang 10, im Grand Prix wurde er nur 15.

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Insbesondere im Sonntagsrennen konnte Rins mit seinem Motorrad kein gutes Gefühl aufbauen – er hatte mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, weshalb er beim anschließenden Medientermin immer noch frustriert war. «Was das Rennen angeht, hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl – nicht dasselbe wie am Freitag oder am Samstag», haderte der Spanier. «Die Strecke verändert sich und für jeden ändert sich alles. Bei meinem Bike war die Motorbremse inkonsistent, ebenso die Traktionskontrolle. Ab der ersten Runde war es während des gesamten Rennens ein wirklich schlechtes Gefühl. Dann waren auch noch die Reifen überhitzt – die gleiche Geschichte wie immer.»

Im langen Rennen wollte Rins eigentlich den weichen Reifen verwenden. Doch sein Team hat ihm davon abgeraten, weshalb er diesen nicht verwendete. Bereut er diese Entscheidung? «Nein, ich bereue es nicht – wir sind ein Team», winkte er ab. «Was ich bedauere, ist das Motorrad, das wir haben.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Neben Yamaha war auch Honda in Indonesien nicht konkurrenzfähig

In Indonesien hatten auch die Honda-Piloten ihre Schwierigkeiten, was die schlechten Ergebnisse belegen. Im Sprint war Johann Zarco als Zwölfter bester RC213V-Fahrer, im Grand Prix belegte Luca Marini als bester Honda-Pilot Platz 12. Vorne gaben Aprilia und Ducati den Ton. KTM konnte einigermaßen mithalten. Für die japanischen Hersteller Honda und Yamaha wäre es wichtig, insbesondere bei den Rennwochenenden in Asien, wo sich die Heim-Märkte befinden, konkurrenzfähig zu sein und gute Leistungen zu zeigen.

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«Wir haben seit Beginn an zu kämpfen – seit dem ersten Rennen. Es sieht so aus, als hätte Honda auf dieser Strecke mehr zu kämpfen gehabt als bei den anderen Rennen. Aber für uns ist es immer das Gleiche», stellte Alex Rins klar.

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25

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Raúl Fernández

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27

+4,260

1:30,024

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Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

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Red Bull KTM Factory Racing

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27

+9,492

1:30,172

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06

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

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22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

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8

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