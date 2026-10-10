Aprilia lieferte im Mandalika-Q2: Fernandez auf Pole, Marquez vor Martin

Aus den zehn schnellsten MotoGP-Piloten des Freitags wurde mit dem Start des entscheidenden Qualifyings ein interessantes Dutzend. Denn mit Ai Ogura hatte sich im Q1 ein weiterer Aprilia-Pilot durchgesetzt. Für den Japaner war es kein Spaziergang – im Finale flog der Japaner von der Kunden-Aprilia. Weiter kam auch Gresini-Pilot Fermin Aldeguer, der den Indonesien-GP 2025 gewonnen hatte.

Werbung

Werbung

Bemerkenswert auch: Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu hatte sich nicht davon abhalten lassen, es trotz Schmerzen in der Schulter zu versuchen. Der Türke kam auf eine 1:30,532 – was Startplatz 19 bedeutet. Im Q1 waren dazu etliche Piloten abgeflogen. Zarco, Moreira, Miller und Bastianini rutschten aus. In die Hitzeröhre schaute Yamaha-Pilot Rins – der Spanier hatte das letzte Ticket ins Q2 um 0,105 s verpasst.

Um 11.20 Uhr Ortszeit ging es dann um die Frage – wer verschafft sich die beste Ausgangslage für den Indonesien-GP 2026? Klare Favoriten – die Aprilia-Asse mit Bezzecchi, Martin und Fernandez. Doch der erste Aufschlag ging an Marc Marquez. Der Champion fuhr im ersten Versuch 0,025 s schneller als Marco Bezzecchi – und Fabio Di Giannantonio, der die identische wie «Bez» Rundenzeit realisierte.

Platz 2 im Q2 für Marco Bezzecchi (Aprilia) Foto: Gold and Goose Platz 2 im Q2 für Marco Bezzecchi (Aprilia) © Gold and Goose

Werbung

Werbung

90 Sekunden später ein neues Bild. Marco Bezzecchi war auf eine 1:28,961 min gestürmt, gefolgt von Trackhouse-Pilot Raul Fernandez. Jorge Martin kam dagegen in der ersten Attacke auf nur Platz 7 hinter Pedro Acosta.

Nach einem Stopp in der Box ging es knapp sieben Minuten vor der Flagge endgültig um die Pole-Position. Wieder war es Raul Fernandez, der am schärfsten agierte. Der Madrilene drückte die Bestzeit auf 1:28,862 min. Sekunden später hatte Fabio Di Giannantonio Marc Marquez aus der Reihe verdrängt. «Diggia», der am heutigen Sprint-Samstag seinen 28. Geburtstag feiert, schob sich auf P3 hinter Fernandez und Bezzecchi.

Geburtstagsgeschenk: Di Giannantonio holte sich Startplatz 3 Foto: Gold and Goose Geburtstagsgeschenk: Di Giannantonio holte sich Startplatz 3 © Gold and Goose

Drei Minuten vor Schluss stürzte Fermin Aldeguer auf Platz 6 liegend. Es war der dritte Abflug des Vorjahressiegers. Damit blieb den Piloten unter gelbe Flagge nur eine Runde. Marc Marquez gab zunächst alles, durchfuhr Sektor 1 mit neuer Bestzeit. Doch im zweiten Abschnitt verlor der Weltmeister so viel Zeit, dass er abdrehte.

Werbung

Werbung

Startplatz 1 war damit Raul Fernandez und Trackhouse Racing sicher. Der Spanier nimmt beide Rennen in Mandalika vor Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio in Angriff. Es ist das erste Mal, dass Fernandez in der Königsklasse im Q2 ganz vorne landete.

Erste MotoGP-Pole-Position für Raul Fernandez Foto: Gold and Goose Erste MotoGP-Pole-Position für Raul Fernandez © Gold and Goose

Marc Marquez gewann das WM-Duell gegen Jorge Martin – Marquez war als Vierter 0,034 s schneller. Reihe 2 wird komplettiert von Fermin Aldeguer. Enttäuschung bei KTM: Acosta gelang hinter Ogura und Alex Marquez nur die neunte Zeit. Gut verkaufte sich Pecco Bagnaia. Nach dem Indonesien-Fiasko vor einem Jahr landet der Ducati-Lenovo-Pilot nun auf Position 10.

Champion Marc Marquez (4.) war schneller als WM-Leader Martin Foto: Gold and Goose Champion Marc Marquez (4.) war schneller als WM-Leader Martin © Gold and Goose

Werbung