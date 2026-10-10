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Aprilia lieferte im Mandalika-Q2: Fernandez auf Pole, Marquez vor Martin

Jubel bei Trackhouse Racing: Raul Fernandez fuhr im Q2 in Mandalika auf Startplatz 1 vor Marco Bezzecchi. VR46-Ass Di Giannantonio warf Marc Marquez aus Reihe 1, der aber vor WM-Rivale Martin startet.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Pole-Position in Mandalika für Raul Fernandez
Pole-Position in Mandalika für Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Pole-Position in Mandalika für Raul Fernandez
© Gold and Goose

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Aus den zehn schnellsten MotoGP-Piloten des Freitags wurde mit dem Start des entscheidenden Qualifyings ein interessantes Dutzend. Denn mit Ai Ogura hatte sich im Q1 ein weiterer Aprilia-Pilot durchgesetzt. Für den Japaner war es kein Spaziergang – im Finale flog der Japaner von der Kunden-Aprilia. Weiter kam auch Gresini-Pilot Fermin Aldeguer, der den Indonesien-GP 2025 gewonnen hatte.

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Bemerkenswert auch: Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu hatte sich nicht davon abhalten lassen, es trotz Schmerzen in der Schulter zu versuchen. Der Türke kam auf eine 1:30,532 – was Startplatz 19 bedeutet. Im Q1 waren dazu etliche Piloten abgeflogen. Zarco, Moreira, Miller und Bastianini rutschten aus. In die Hitzeröhre schaute Yamaha-Pilot Rins – der Spanier hatte das letzte Ticket ins Q2 um 0,105 s verpasst.

Um 11.20 Uhr Ortszeit ging es dann um die Frage – wer verschafft sich die beste Ausgangslage für den Indonesien-GP 2026? Klare Favoriten – die Aprilia-Asse mit Bezzecchi, Martin und Fernandez. Doch der erste Aufschlag ging an Marc Marquez. Der Champion fuhr im ersten Versuch 0,025 s schneller als Marco Bezzecchi – und Fabio Di Giannantonio, der die identische wie «Bez» Rundenzeit realisierte.

Platz 2 im Q2 für Marco Bezzecchi (Aprilia)
Platz 2 im Q2 für Marco Bezzecchi (Aprilia)
Foto: Gold and Goose
Platz 2 im Q2 für Marco Bezzecchi (Aprilia)
© Gold and Goose

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90 Sekunden später ein neues Bild. Marco Bezzecchi war auf eine 1:28,961 min gestürmt, gefolgt von Trackhouse-Pilot Raul Fernandez. Jorge Martin kam dagegen in der ersten Attacke auf nur Platz 7 hinter Pedro Acosta.

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Nach einem Stopp in der Box ging es knapp sieben Minuten vor der Flagge endgültig um die Pole-Position. Wieder war es Raul Fernandez, der am schärfsten agierte. Der Madrilene drückte die Bestzeit auf 1:28,862 min. Sekunden später hatte Fabio Di Giannantonio Marc Marquez aus der Reihe verdrängt. «Diggia», der am heutigen Sprint-Samstag seinen 28. Geburtstag feiert, schob sich auf P3 hinter Fernandez und Bezzecchi.

Geburtstagsgeschenk: Di Giannantonio holte sich Startplatz 3
Geburtstagsgeschenk: Di Giannantonio holte sich Startplatz 3
Foto: Gold and Goose
Geburtstagsgeschenk: Di Giannantonio holte sich Startplatz 3
© Gold and Goose

Drei Minuten vor Schluss stürzte Fermin Aldeguer auf Platz 6 liegend. Es war der dritte Abflug des Vorjahressiegers. Damit blieb den Piloten unter gelbe Flagge nur eine Runde. Marc Marquez gab zunächst alles, durchfuhr Sektor 1 mit neuer Bestzeit. Doch im zweiten Abschnitt verlor der Weltmeister so viel Zeit, dass er abdrehte.

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Startplatz 1 war damit Raul Fernandez und Trackhouse Racing sicher. Der Spanier nimmt beide Rennen in Mandalika vor Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio in Angriff. Es ist das erste Mal, dass Fernandez in der Königsklasse im Q2 ganz vorne landete.

Erste MotoGP-Pole-Position für Raul Fernandez
Erste MotoGP-Pole-Position für Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Erste MotoGP-Pole-Position für Raul Fernandez
© Gold and Goose

Marc Marquez gewann das WM-Duell gegen Jorge Martin – Marquez war als Vierter 0,034 s schneller. Reihe 2 wird komplettiert von Fermin Aldeguer. Enttäuschung bei KTM: Acosta gelang hinter Ogura und Alex Marquez nur die neunte Zeit. Gut verkaufte sich Pecco Bagnaia. Nach dem Indonesien-Fiasko vor einem Jahr landet der Ducati-Lenovo-Pilot nun auf Position 10.

Champion Marc Marquez (4.) war schneller als WM-Leader Martin
Champion Marc Marquez (4.) war schneller als WM-Leader Martin
Foto: Gold and Goose
Champion Marc Marquez (4.) war schneller als WM-Leader Martin
© Gold and Goose

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Raúl Fernández

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Marc Márquez

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Marc Márquez

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