Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jorge Martin erleidet Unterarmbruch: Aus für den Australien-GP!

Nach seinem schweren Sturz im MotoGP-Sprint auf Phillip Island steht fest: Jorge Martin hat sich die Speiche gebrochen. Zudem besteht der Verdacht auf einen Ellenbruch.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Jorge Martin fällt nach dem Sprintsturz aus
Jorge Martin fällt nach dem Sprintsturz aus
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin fällt nach dem Sprintsturz aus
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Jorge Martin hat im Kampf um den MotoGP-Titel einen schweren Rückschlag erlitten. Der Aprilia-Werkspilot zog sich bei seinem Sturz im Sprint auf Phillip Island einen Bruch der Speiche zu. Die Röntgenuntersuchungen im Medical Center ergaben zudem den Verdacht auf einen Bruch der Elle nahe dem Handgelenk.

Werbung

Werbung

Weitere Untersuchungen sollen eine abschließende Beurteilung seiner Verletzungen ermöglichen. Bereits fest steht: Martin wurde für das Rennen am Sonntag als nicht startfähig erklärt. Ob er beim folgenden Rennwochenende in Sepang wieder antreten kann, ist noch offen.

Folgenschwerer Sturz nach spannendem Zweikampf mit Marquez

Der Spanier war in Runde 8 beim intensiven Duell um die Führung mit Weltmeister Marc Marquez (Ducati) gestürzt. Mehrfach hatten sich die beiden Titelrivalen zuvor überholt. In der schnellen Kurve 8 geriet Martin leicht neben die Ideallinie, rutschte von der Strecke und schlitterte ins Kiesbett. Anschließend musste er auf einer Trage abtransportiert werden.

Im Artikel erwähnt

Marc Marquez im Duell mit Jorge Martin
Marc Marquez im Duell mit Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez im Duell mit Jorge Martin
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Bis dahin hatte Martin die Chance, seinen Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen. Von Startplatz 4 aus war er stark gestartet und hatte sich früh mit Marc Marquez vom Feld abgesetzt. Statt wichtiger WM-Punkte gab es dagegen eine weitere schmerzhafte Niederlage.

TV-Programm

War das die WM-Vorentscheidung?

Marquez gewann den Sprint vor Bruder Alex (Gresini-Ducati) und Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati). Damit übernahm der Ducati-Werkspilot die WM-Führung von Martin. Durch dessen bestätigten Ausfall am Sonntag bekommt der Titelverteidiger nun die Gelegenheit, seinen Vorsprung im Grand Prix weiter zu vergrößern, während sein Hauptrivale zuschauen muss.

Für Aprilia trübt die Verletzung ein Wochenende, das mit einer starken Vorstellung begonnen hatte. Im trockenen Zeittraining am Freitag lagen vier RS-GP-Fahrer in den Top-5. Auch im Sprint zeigte Martin, dass er um den Sieg kämpfen konnte.

Wie schwer die Folgen für seinen WM-Endspurt ausfallen, hängt nun auch von den weiteren Untersuchungen und der notwendigen Behandlung ab. Eine verlässliche Prognose zur Dauer seiner Zwangspause liegt bislang nicht vor.

Werbung

Werbung

Willkommen auf Phillip Island
Willkommen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Aprilia
Aprilia
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Sprint-Rennen
Sprint-Rennen
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Training

  6. Freies Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

02

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

03

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

04

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

05

43

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

06

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

07

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

09

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

10

11

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien