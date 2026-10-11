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Pedro Acosta (5.) über Reifendruck-Schauspiel - «Wir sehen aus wie Esel»

Beste-Nicht-Aprilia, aber WM-Rang 4 verloren: Pedro Acosta holte Rang 5 im Rennen, ärgerte sich in Mandalika aber über die Reifendruck-Regel und die Ansprüche der MotoGP an Ihre Fahrer.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Pedro Acosta fand klare Worte
Pedro Acosta fand klare Worte
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta fand klare Worte
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Wer den GP von Mandalika verfolgte, sah über weite Strecken im Kampf um Position 4 ein Schauspiel, das mit Racing wenig zu tun hatte. Pedro Acosta (KTM) und Marc Marquez (Ducati) tauschten immer wieder die Positionen, allerdings nicht im Zweikampf, sondern einvernehmlich.

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Mal blickte der KTM-Pilot über die Schulter und ließ den Weltmeister vorbei, mal tat Marquez dasselbe. Beide kämpften auf freier Strecke mit niedrigem Vorderreifendruck und suchten im Windschatten des anderen die nötige Abwärme. Acosta brachte seine Gedanken zu der seit Jahren diskutierten Regel klar zum Ausdruck: «Wir sehen aus wie Esel.»

Der ständige Platztausch mit Marc Marquez kostete am Ende Rang 4

Dabei hatte der Spanier eine starke Aufholjagd hingelegt. Mit einem sehenswerten Manöver in Kurve 10 schob er sich früh in die Top-7, später schnappte er sich auch Marc Marquez. Doch kaum lag Acosta vorne, begann das Problem mit dem Reifendruck. «Wenn ich hinten war, war es okay. Aber wenn ich vorne war, war es erst gut, und später nicht mehr», schilderte er.

Im Artikel erwähnt

Das ständige Hin und Her kostete Zeit, und Ai Ogura (Aprilia) kam heran. In der Schlussphase ging der Japaner an den beiden vorbei. «Das hat mir die Möglichkeit genommen, in den Top-4 zu landen», sagte Acosta. Am Ende wurde er Fünfter und damit bester Fahrer hinter vier Aprilia. Insgesamt sei es besser als im Sprint gelaufen, man habe das Chattering in den Griff bekommen, auch wenn er im zweiten Sektor weiterhin Probleme hatte.

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Regelwerk und neue Strafen bringen Acosta in Rage

Für die Reifendruck-Regel hat Acosta einen klaren Vorschlag. «Ich verstehe, dass wir einen Mindestdruck haben sollten. Aber man kann nicht kontrollieren, was die anderen tun», sagte er und verwies auf Jorge Martin, der im Sprint unerwartet ohne Vordermann geführt hatte. Seine Lösung: «Wir sollten den Mindestdruck vor dem Start in der Startaufstellung haben.» Danach sollte es keine Auswirkungen mehr auf das Rennen geben.

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Noch deutlicher wurde er bei einer neu angekündigten Strafe von 5000 Euro für verpasste Promotion-Termine. «Ich bin dagegen. Man kann einen Fahrer nicht zu etwas zwingen», stellte Acosta klar. Als Beispiel nannte er Raul Fernandez (Aprilia), der sich mit seinen gebrochenen Fingern um Wichtigeres kümmern müsse.

Grundsätzlich warnte Acosta: «Die Karrieren der Jungs werden immer kürzer, wegen des Stresses, den wir haben.» Dass sich die Fahrer geschlossen wehren, glaubt er allerdings nicht. Jeder schaue auf seine eigenen Interessen, auch Teams und Hersteller.

In der WM-Wertung kostete ihn Oguras später Angriff Rang 4. Mit 258 Punkten liegt Acosta allerdings nur einen Zähler hinter dem Trackhouse-Piloten.

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Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
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Ai Ogura und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Marc Márquez und Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Fernández, Bezzecchi, Martin
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Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

27

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25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

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05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

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49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

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Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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8

10

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Enea Bastianini

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