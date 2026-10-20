Wo war Andrea Locatelli? Der Yamaha-Werkspilot strauchelte in Jerez wie nie

Ein fünfter Platz war das beste Finish eines Yamaha-Piloten in der Superbike-WM 2026, eingefahren von Andrea Locatelli im zweiten Lauf auf Phillip Island. Bis Saisonmitte erreichte der Italiener weitere einstellige Ergebnisse, ab Donington Park dominierten jedoch Top-15-Ergebnisse. Dabei fuhr der 30-Jährige mit demselben Motorrad in Assen 2025 seinen ersten Sieg in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft sowie vier Podestplätze und 20 Top-Finishs!

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Das Saisonfinale in Jerez war für Locatelli ein Tiefpunkt. Von Startplatz 20 waren nur die Plätze 13, 20 und 16 erreichbar. Bitter: Nicht außergewöhnliche Umstände waren die Ursache – die Performance war einfach nicht vorhanden.

«Leider fehlte mir einfach das gute Gefühl, und in der Superpole fiel es mir schwer, eine solide Rundenzeit zu fahren. Im ersten Rennen konnten wir uns recht gut zurückkämpfen und einige Plätze gutmachen, aber das reicht nicht aus», stöhnte Loka. «Es war definitiv kein einfaches Wochenende – ich hatte in den schnellen Kurven große Schwierigkeiten. Wir haben daran gearbeitet, ein gutes Gefühl für das Motorrad zu finden und uns in diesem Bereich zu verbessern, aber es war nicht einfach.»

Seine sechste Superbike-Saison im Pata-Werksteam beendete Locatelli als bester Yamaha-Pilot auf Rang 12, was viel über die Probleme der Japaner mit der betagten R1 aussagt.

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«Die Saison ist vorbei, und ich bin nicht glücklich darüber, sie so zu beenden, aber wie immer habe ich mein Bestes gegeben und versucht, alles zu tun, was ich konnte», versicherte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Wir wissen, dass wir einen anderen Weg einschlagen und einige neue Entwicklungen ausprobieren müssen, um voranzukommen, Selbstvertrauen aufzubauen und einen Schritt nach vorn für das nächste Jahr zu machen. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können: Yamaha glaubt an mich und ich glaube an sie, also werden wir weiter in diese Richtung arbeiten. Noch vor einem Jahr habe ich hier um Platz 3 in der Meisterschaft gekämpft, daher weiß ich, dass ich es schaffen kann.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Da kein neues Motorrad in Sicht ist, muss Locatelli auf das neue Reglement für 2027 hoffen, wenn Drehzahllimit das Balancesystem ergänzt.