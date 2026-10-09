Motocorsa-Team macht Nägel mit Köpfen: Nur noch ein Ducati-Platz zu haben

Mit neun Maschinen stellt Ducati dieses Jahr fast die Hälfte des 22 Mann starken Superbike-Felds. Bis vor kurzem war unklar, ob diese Meute für 2027 schrumpft, wächst oder gleichbleibt – inzwischen gibt es eine starke Tendenz. Aruba und Barni werden erneut zwei Fahrer einsetzen, Marc VDS, Advocates und Motocorsa je einen. Bei MGM deutet alles auf Rückzug nach der Saison hin, die dadurch wegfallende Maschine wird kompensiert, in dem Go Eleven von einem Bike auf zwei aufstockt .

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Acht dieser neun Fahrer sind fix, lediglich hinter dem zweiten Platz bei Go Eleven steht noch ein Fragezeichen: Den Zuschlag erhält entweder der Italienische Superbike-Champion Alessandro Delbianco (29) oder Routinier Danilo Petrucci (35).

Lorenzo Baldassarri hat seinen Vertrag mit Go Eleven verlängert, die offizielle Verkündung ist für nächste Woche geplant. Dass Alberto Surra mit Motocorsa weitermacht , berichtete SPEEDWEEK.com bereits Anfang September. Nun wurde der Deal bestätigt. «Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Alberto 2027 fortzusetzen», teilte Teammanager Lorenzo Mauri mit. «Die Saison 2026 hat uns so viel gegeben: Wir haben uns kennengelernt, gemeinsam wichtige Momente gemeistert und eine Beziehung aufgebaut, die auf großem gegenseitigem Vertrauen basiert. Der dritte Platz im Superpole-Rennen in Cremona war einer der Höhepunkte und hat gezeigt, welches Potenzial wir gemeinsam haben. Für uns ist wichtig, die Kontinuität dieses Projekts zu gewährleisten. Alberto hat große Professionalität, Engagement und den ständigen Willen zur Verbesserung bewiesen. Wir sind überzeugt, dass die Erfahrungen, die er in seinem ersten Jahr in der WorldSBK gesammelt hat, für das Jahr 2027 äußerst wertvoll sein werden.»

Alberto Surra überraschte alle

Als der 22-Jährige vor dieser Saison bei Motocorsa andockte, herrschte einige Skepsis, denn bei seinen 20 Starts in der Moto3- und zehn in der Moto2-WM hatte der Turiner keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch auf den schwereren und deutlich kraftvolleren Superbikes konnte Surra auf Anhieb überzeugen: Er brauste bereits bei seiner WM-Premiere auf Phillip Island beim Saisonstart in die Top-10, das gelang ihm bis heute in den Hauptrennen elfmal. Seine beste Platzierung heimste er als Vierter im zweiten langen Rennen in Cremona ein. Im Sprint schaffte er es sogar noch weiter nach vorne und eroberte in Cremona als Dritter seinen ersten Podestplatz. Mit 140 Punkten liegt der Italiener vor dem Estoril-Wochenende auf dem neunten Gesamtrang, zu Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff auf Position 8 fehlen ihm nur fünf Zähler.

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